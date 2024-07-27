От татарских сладостей до посикунчиков: чем угощают тюменцев на Дне города

А на площади у «Конторы пароходства» в эти минуты проходит гастрофестиваль «Вкусная Тюмень», где гостей угощают рваной говядиной, грузинскими супами, имбирными пряниками, хот-догами, посикунчиками, круассанами и даже окрошкой с ледяной сметаной. Все блюда приготовлены из продуктов от тюменских производителей.