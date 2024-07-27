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Published Сегодня, 08:54

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Праздник Сабантуй проходит в тюменском парке Заречный

От татарских сладостей до посикунчиков: чем угощают тюменцев на Дне города

27 июля 2024, 08:54
Фото: ЧС Тюмень

Праздник Сабантуй проходит в тюменском парке Заречный

Областной праздник «Сабантуй» проходит в эти минуты на парке Заречный. Для гостей праздника работает выставка национальных подворий из разных районов Тюменской области.

Также организованы мастер-классы по народным промыслам и ремеслам, спортивные состязания, участие в которых могут принять все желающие, национальные игры, концертная программа. Безусловно, не обойдется и без традиционных татарских блюд — гостей праздника ждут различная выпечка и сладости.

Фото: ЧС Тюмень

А на площади у «Конторы пароходства» в эти минуты проходит гастрофестиваль «Вкусная Тюмень», где гостей угощают рваной говядиной, грузинскими супами, имбирными пряниками, хот-догами, посикунчиками, круассанами и даже окрошкой с ледяной сметаной. Все блюда приготовлены из продуктов от тюменских производителей.

Видео: ЧС Тюмень

Всего на площадке представлены 20 ресторанов Тюмени и Тобольска. По словам тюменцев, уже успевших побывать на празднике, там очень душевно и вкусно.

«На сцене играет живая кубинская музыка. Несмотря на периодический дождь, отсюда не хочется уходить», — сообщают горожане.

Ранее в областной столице уже состоялись в честь 438-летия Тюмени «Парад колясок» и «Парад красных машин». Участие в мероприятиях приняли сотни жителей областной столицы.

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