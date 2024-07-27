От татарских сладостей до посикунчиков: чем угощают тюменцев на Дне города

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Также организованы мастер-классы по народным промыслам и ремеслам, спортивные состязания, участие в которых могут принять все желающие, национальные игры, концертная программа. Безусловно, не обойдется и без традиционных татарских блюд — гостей праздника ждут различная выпечка и сладости.
А на площади у «Конторы пароходства» в эти минуты проходит гастрофестиваль «Вкусная Тюмень», где гостей угощают рваной говядиной, грузинскими супами, имбирными пряниками, хот-догами, посикунчиками, круассанами и даже окрошкой с ледяной сметаной. Все блюда приготовлены из продуктов от тюменских производителей.
Всего на площадке представлены 20 ресторанов Тюмени и Тобольска. По словам тюменцев, уже успевших побывать на празднике, там очень душевно и вкусно.
«На сцене играет живая кубинская музыка. Несмотря на периодический дождь, отсюда не хочется уходить», — сообщают горожане.
Ранее в областной столице уже состоялись в честь 438-летия Тюмени «Парад колясок» и «Парад красных машин». Участие в мероприятиях приняли сотни жителей областной столицы.