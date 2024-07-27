От самолета до Жар-птицы: в Тюмени проходит «Парад колясок». Фото

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Семья Кунгуровых соорудила из коляски фургончик дядюшки Мокуса из мультфильма «Приключения поросенка Фунтика».
«Мы быстро определились с украшением коляски, потому что сына Тимофея с рождения называем Тимофунтиком. На подготовку ушло семь бессонных ночей, все делали своими руками. Помогали госпожа Белладонна, обезьянка Бамбино и бегемот Шоколад. Цели победить у нас нет, хотим провести время с семьей», — сообщил папа Тимофунтика.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени проходит празднование 438-летия областной столицы. В городе работают сотни площадок. В 20:00 на площади 400-летия состоится концерт группы Uma2rman.