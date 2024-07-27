nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

В Тюмени проходит «Парад колясок»

От самолета до Жар-птицы: в Тюмени проходит «Парад колясок». Фото

27 июля 2024, 07:32
Фото: Администрация Тюмени

В Тюмени проходит «Парад колясок»

На площади перед зданием администрации Тюмени проходит традиционный «Парад колясок». В этом году тюменские родители смастерили «самолеты», «летящих слоников», «Жар-птицу».

Семья Кунгуровых соорудила из коляски фургончик дядюшки Мокуса из мультфильма «Приключения поросенка Фунтика».

Фото: Администрация Тюмени
«Мы быстро определились с украшением коляски, потому что сына Тимофея с рождения называем Тимофунтиком. На подготовку ушло семь бессонных ночей, все делали своими руками. Помогали госпожа Белладонна, обезьянка Бамбино и бегемот Шоколад. Цели победить у нас нет, хотим провести время с семьей», — сообщил папа Тимофунтика.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени проходит празднование 438-летия областной столицы. В городе работают сотни площадок. В 20:00 на площади 400-летия состоится концерт группы Uma2rman.

Читайте также:
Как в Тюмени отмечают 438-й День рожденияНа День города тюменцам запретят покупать алкогольНа День города в Тюмени перекроют улицы. КАРТА
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#День города#Парад колясок
Подпишитесь
Дожди не помогут? Уровень воды в тюменской Туре продолжает стремительно снижаться
Вчера, 09:54
Пора покупать! Сколько стоят и где продаются лучшие арбузы в Тюмени?
Вчера, 07:38
Под знаком дождя. Синоптики обещают тюменцам ужасную погоду в выходные
Вчера, 08:17
438 лет истории! Тест — отличите ли вы истинные факты о Тюмени от ложных?
Вчера, 06:15
Это травма на всю жизнь! Тюменки резко осудили идею отговаривать женщин от абортов
Вчера, 09:13
Боец из Тюмени рассказал, как справлялся с паникой после ранения кассетной бомбой
Вчера, 08:13