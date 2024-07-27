От плюшек и танцев до силачей: на тюменской набережной стартовали сразу три фестиваля

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Помимо спортивных состязаний и конкурсов, для гостей подготовлена развлекательная программа — тюменцев ждут различные игры, квесты, показательные выступления BMX-райдеров, бибоев и вейкбордистов.
Напомним, год назад в фестивале «Тюмень сильная» принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона поднял 25-килограммовый диск. Видеоролик, на котором был запечатлен этот момент набрал в интернете более 1 миллиона просмотров.
Здесь же, рядом с Конторой Пароходства, проходит гастрофестиваль и праздник кубинского танца. Участие в мероприятии могут принять все желающие.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня в праздничный День города работают сотни площадок. В областной столице проходят концерты, выставки книг, мастер-классы, гастрофестивали и многое другое.