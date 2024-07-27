От плюшек и танцев до силачей: на тюменской набережной стартовали сразу три фестиваля

Напомним, год назад в фестивале «Тюмень сильная» принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона поднял 25-килограммовый диск. Видеоролик, на котором был запечатлен этот момент набрал в интернете более 1 миллиона просмотров.