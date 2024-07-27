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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

На тюменской набережной стартовали сразу три фестиваля

От плюшек и танцев до силачей: на тюменской набережной стартовали сразу три фестиваля

27 июля 2024, 10:27
Фото: Тюмень. Администрация города.

На тюменской набережной стартовали сразу три фестиваля

На набережной Туры стартовал фестиваль «Тюмень сильная». Сильнейшие люди из разных городов страны сегодня поставят здесь спортивные рекорды.

Помимо спортивных состязаний и конкурсов, для гостей подготовлена развлекательная программа — тюменцев ждут различные игры, квесты, показательные выступления BMX-райдеров, бибоев и вейкбордистов.

Напомним, год назад в фестивале «Тюмень сильная» принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона поднял 25-килограммовый диск. Видеоролик, на котором был запечатлен этот момент набрал в интернете более 1 миллиона просмотров.

Здесь же, рядом с Конторой Пароходства, проходит гастрофестиваль и праздник кубинского танца. Участие в мероприятии могут принять все желающие.

Видео: Тюмень. Администрация города.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня в праздничный День города работают сотни площадок. В областной столице проходят концерты, выставки книг, мастер-классы, гастрофестивали и многое другое.

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