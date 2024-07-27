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В Тюмени из-за дождя затопило дворы и дороги

Надо каноэ: в Тюмени из-за дождя под воду ушли дворы и дороги

27 июля 2024, 04:01
Фото: 1MI

В Тюмени из-за дождя затопило дворы и дороги

Пятничные дожди в областной столице не прошли бесследно. По водой оказались автодорога в районе ТРЦ «Колумб» на Московском тракте, двор на Широтной, 105, пешеходные переходы на 50 лет Октября — Максима Горького, Червишевском тракте и т. д.

По данным метеорологов, за сутки пятницы в Тюмени выпало более трети месячной нормы осадков.

Видео: ЧС Тюмень

В администрации города сообщили, что работа по устранению последствий дождя велась на протяжении всей ночи — дорожники занимались откачкой воды, чистили ливневки от грунта, иловых отложений, бытового мусора, камней.

Видео: ЧС Тюмень

По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня в Тюмени ожидаются кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит +14…+15.

Дождливая и прохладная погода продержится в областной столице до конца июля — тепло придет в Тюмень в начале августа. 1 августа метеорологи прогнозируют +24…+25.

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