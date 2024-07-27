Надо каноэ: в Тюмени из-за дождя под воду ушли дворы и дороги

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
По данным метеорологов, за сутки пятницы в Тюмени выпало более трети месячной нормы осадков.
В администрации города сообщили, что работа по устранению последствий дождя велась на протяжении всей ночи — дорожники занимались откачкой воды, чистили ливневки от грунта, иловых отложений, бытового мусора, камней.
По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня в Тюмени ожидаются кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит +14…+15.
Дождливая и прохладная погода продержится в областной столице до конца июля — тепло придет в Тюмень в начале августа. 1 августа метеорологи прогнозируют +24…+25.