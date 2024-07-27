Надо каноэ: в Тюмени из-за дождя под воду ушли дворы и дороги

В Тюмени из-за дождя затопило дворы и дороги

Пятничные дожди в областной столице не прошли бесследно. По водой оказались автодорога в районе ТРЦ «Колумб» на Московском тракте, двор на Широтной, 105, пешеходные переходы на 50 лет Октября — Максима Горького, Червишевском тракте и т. д.