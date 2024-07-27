Десятки красных автомобилей проехали по Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
«Парад красных машин — визитная карточка дня рождения Тюмени. Признаюсь честно, мне всегда было интересно наблюдать за яркими эмоциями людей, которые вызывает проезжающая по главным праздничным площадкам колонна машин. В этом году я торжественно открыл Парад и проехал на красном экскурсионном автобусе», — сообщил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев в своем тг-канале.
«Красные машины сегодня вышли на свой парад. Дождь это ерунда!» — сообщили горожане.
Отметим, несмотря на моросящий на улице дождь, многие тюменцы сегодня отмечают День города на праздничных площадках. В областной столице организованы десятки спортивных мероприятий, концертов, мастер-классов.