Десятки красных автомобилей проехали по Тюмени. Фото

Десятки красных автомобилей проехали по Тюмени

В областной столице состоялся традиционный «Парад красных машин». В рамках мероприятия водители на авто красного цвета отечественных авто и иномарок проехались по центральным улицам. Всего в мероприятии участие приняли порядка 200 авто, в том числе мотоциклы, ретро-автомобили, автобусы.