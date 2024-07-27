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Десятки красных автомобилей проехали по Тюмени

Десятки красных автомобилей проехали по Тюмени. Фото

27 июля 2024, 08:11
Фото: тг-канал Максим Афанасьев

Десятки красных автомобилей проехали по Тюмени

В областной столице состоялся традиционный «Парад красных машин». В рамках мероприятия водители на авто красного цвета отечественных авто и иномарок проехались по центральным улицам. Всего в мероприятии участие приняли порядка 200 авто, в том числе мотоциклы, ретро-автомобили, автобусы.
Фото: тг-канал Максим Афанасьев
«Парад красных машин — визитная карточка дня рождения Тюмени. Признаюсь честно, мне всегда было интересно наблюдать за яркими эмоциями людей, которые вызывает проезжающая по главным праздничным площадкам колонна машин. В этом году я торжественно открыл Парад и проехал на красном экскурсионном автобусе», — сообщил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев в своем тг-канале.
Фото: ЧС Тюмень
«Красные машины сегодня вышли на свой парад. Дождь это ерунда!» — сообщили горожане.

Отметим, несмотря на моросящий на улице дождь, многие тюменцы сегодня отмечают День города на праздничных площадках. В областной столице организованы десятки спортивных мероприятий, концертов, мастер-классов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#День города#Парад
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