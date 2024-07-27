Будет холодно и сыро: какая погода ждет тюменцев в День города

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
Modified Сегодня, 01:03
Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени 27 июля синоптики прогнозируют дожди в течение дня. Утром и днем термометры покажут +16…+17, в вечерние часы температура воздуха составит +13…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 4,4 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:27, закат в 21:02, продолжительность дня 16 часов 35 минут.
В Тобольске 27 июля синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит +18….+21, в темное время суток температура воздуха составит +16….+14. Скорость ветра составит 3-5 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:10, закат в 20:57, продолжительность дня 16 часов 47 минут.
В Ишиме 27 июля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки в течение дня маловероятны. Утром и днем ожидается +17…+21, в ночные часы температура воздуха составит +16…+14. Ветер будет дуть со скоростью 3,7-6,4 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:17, закат в 20:40, продолжительность дня 16 часов 23 минуты.