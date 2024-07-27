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В Тюмени 27 июля будет холодно и дождливо

Будет холодно и сыро: какая погода ждет тюменцев в День города

27 июля 2024, 01:03
Фото: 1MI

В Тюмени 27 июля будет холодно и дождливо

На юге Тюменской области в субботу, 27 июля, ожидаются дожди, грозы, ветер с порывами до 17-20 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +17…+22, ночью ожидается до +15….+10.

В Тюмени 27 июля синоптики прогнозируют дожди в течение дня. Утром и днем термометры покажут +16…+17, в вечерние часы температура воздуха составит +13…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 4,4 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:27, закат в 21:02, продолжительность дня 16 часов 35 минут.

В Тобольске 27 июля синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит +18….+21, в темное время суток температура воздуха составит +16….+14. Скорость ветра составит 3-5 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:10, закат в 20:57, продолжительность дня 16 часов 47 минут.

В Ишиме 27 июля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки в течение дня маловероятны. Утром и днем ожидается +17…+21, в ночные часы температура воздуха составит +16…+14. Ветер будет дуть со скоростью 3,7-6,4 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:17, закат в 20:40, продолжительность дня 16 часов 23 минуты.

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