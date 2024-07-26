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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

В Тюмени в жуткое ДТП попала маршрутка с пассажирами: есть погибшие и пострадавшие

В Тюмени в жуткое ДТП попала маршрутка с пассажирами: есть погибшие и пострадавшие

26 июля 2024, 12:36
Фото: 1MI
Сегодня, 26 июля, на улице Тимуровцев в Тюмени случилось страшное ДТП. В результате столкновения маршрутки и легкового авто погиб человек, еще пятеро пострадали.
Сюжет
ДТП

По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, в Тюмени столкнулись маршрутный автобус № 65 и легковушка Kia Rio. Полицейские установили, что водитель иномарки выехал на встречку, после чего и произошло столкновение.

В результате ДТП погиб 50-летний водитель Kia Rio. Травмы получили 37-летний водитель маршрутного автобуса и четверо пассажиров: 14-летний подросток, мужчины 78, 70 лет и 48-летняя женщина, уточнили в Госавтоинспекции.

Место происшествия Место происшествия
Место происшествия Место происшествия
Место происшествия
Фото: ГИБДД Тюменской области

По имеющейся информации, в легковой машине нашли пакет с алкоголем. До этого водитель не привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами.

Видео: ГИБДД Тюменской области
В ДТП на тюменской «трассе смерти» пострадали женщина и ребенок
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Ранее «Наш город» писал о том, что в ДТП на тюменской «трассе смерти» пострадали женщина и ребенок. Дело в том, что водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию.

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