В Тюмени в жуткое ДТП попала маршрутка с пассажирами: есть погибшие и пострадавшие

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, в Тюмени столкнулись маршрутный автобус № 65 и легковушка Kia Rio. Полицейские установили, что водитель иномарки выехал на встречку, после чего и произошло столкновение.
В результате ДТП погиб 50-летний водитель Kia Rio. Травмы получили 37-летний водитель маршрутного автобуса и четверо пассажиров: 14-летний подросток, мужчины 78, 70 лет и 48-летняя женщина, уточнили в Госавтоинспекции.
По имеющейся информации, в легковой машине нашли пакет с алкоголем. До этого водитель не привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами.
Ранее «Наш город» писал о том, что в ДТП на тюменской «трассе смерти» пострадали женщина и ребенок. Дело в том, что водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию.