Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Среди участников мероприятия были представители бизнес-сообщества, общественности, журналисты, политические деятели, востоковеды и учащиеся ведущих столичных вузов. Об этом пишет bigasia.
К участникам диалога обратился генеральный директор и главный редактор Медиакорпорации Китая (CMG), заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюн. Он заявил, что у китайской модернизации, проводящейся согласно четкому и взвешенному курсу Компартии Китая, появились новые обширные перспективы. В центре китайских реформ, реализуемых ЦК КПК, всегда стоит человек, а народ навсегда останется главным звеном всех перемен.
В своем выступлении на третьем пленуме ЦК КПК председатель КНР Си Цзиньпин указал:
«Реформы и открытость — вторая революция Китая — не только глубоко меняют Китай, но и оказывают глубокое влияние на весь мир».
Шэнь Хайсюн заверил участников диалога в том, что Китай не оставит пути реформ, не оборвет существующих связей и не будет возводить стен с внешним миром.
Медиакорпорация Китая (CMG) — крупнейший мировой медиахолдинг. Он работает на самую широкую аудиторию, обеспечивая людей информацией о китайском курсе реформ и открытости, готовя почву для диалога и с готовностью делясь положительным опытом Китая. Продвигая гуманитарные связи, CMG формирует механизм глобального партнерства, поддерживает диалог культур и расширяет «международный круг друзей».
Присутствовавший на мероприятии чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в своем выступлении подробно перечислил основные этапы китайских реформ и добавил, что открытость считается главным свидетельством модернизации в китайском стиле. Открытая политика, открытая экономика доказывают миру приверженность КНР мирному курсу и высокий уровень толерантности страны.
В рамках свободной дискуссии участники мероприятия ответили на вопросы, заданные аудиторией. В частности, прозвучали конструктивные предложения по поиску новых форматов развития российско-китайских отношений.