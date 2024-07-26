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Updated Сегодня, 19:09

В Москве обсудили перспективы «Углубления китайских реформ в новую эпоху»

В Москве обсудили перспективы «Углубления китайских реформ в новую эпоху»

26 июля 2024, 19:09
Фото: Медиакорпорация Китая / Медиаресурс «Большая Азия»
Глобальный диалог на тему «Углубление китайских реформ в новую эпоху — Глобальные возможности» состоялся в столичном медиацентре «Российской газеты».

Среди участников мероприятия были представители бизнес-сообщества, общественности, журналисты, политические деятели, востоковеды и учащиеся ведущих столичных вузов. Об этом пишет bigasia.

К участникам диалога обратился генеральный директор и главный редактор Медиакорпорации Китая (CMG), заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюн. Он заявил, что у китайской модернизации, проводящейся согласно четкому и взвешенному курсу Компартии Китая, появились новые обширные перспективы. В центре китайских реформ, реализуемых ЦК КПК, всегда стоит человек, а народ навсегда останется главным звеном всех перемен.

В своем выступлении на третьем пленуме ЦК КПК председатель КНР Си Цзиньпин указал:

«Реформы и открытость — вторая революция Китая — не только глубоко меняют Китай, но и оказывают глубокое влияние на весь мир».

Шэнь Хайсюн заверил участников диалога в том, что Китай не оставит пути реформ, не оборвет существующих связей и не будет возводить стен с внешним миром.

Медиакорпорация Китая (CMG) — крупнейший мировой медиахолдинг. Он работает на самую широкую аудиторию, обеспечивая людей информацией о китайском курсе реформ и открытости, готовя почву для диалога и с готовностью делясь положительным опытом Китая. Продвигая гуманитарные связи, CMG формирует механизм глобального партнерства, поддерживает диалог культур и расширяет «международный круг друзей».

Присутствовавший на мероприятии чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в своем выступлении подробно перечислил основные этапы китайских реформ и добавил, что открытость считается главным свидетельством модернизации в китайском стиле. Открытая политика, открытая экономика доказывают миру приверженность КНР мирному курсу и высокий уровень толерантности страны.

В рамках свободной дискуссии участники мероприятия ответили на вопросы, заданные аудиторией. В частности, прозвучали конструктивные предложения по поиску новых форматов развития российско-китайских отношений.

#Общество
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