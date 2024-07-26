В Москве обсудили перспективы «Углубления китайских реформ в новую эпоху»

К участникам диалога обратился генеральный директор и главный редактор Медиакорпорации Китая (CMG), заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюн. Он заявил, что у китайской модернизации, проводящейся согласно четкому и взвешенному курсу Компартии Китая, появились новые обширные перспективы. В центре китайских реформ, реализуемых ЦК КПК, всегда стоит человек, а народ навсегда останется главным звеном всех перемен.