Ученые из Германии обнаружили в мозге эффективный механизм борьбы с ожирением

Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Речь идет о функциях так называемых рецепторов латрофилина 1, ответственных за пищевое поведение. При этом удаление этих рецепторов у лабораторных мышей мгновенно приводило к изменениям пищевого поведения и метаболических процессов.
Таким образом, немецкие совершили прорыв, сделав понимание механизма ожирения более понятным. Как пишет ИА RuNews24.ru, ссылаясь на данные Nature, с новыми сведениями терапия избыточного веса будет более эффективной.
Оказалось, что удаление рецептора латрофилина 1 привело к высокому потреблению пищи и снижению физической активности. После этого у грызунов возникли симптомы ожирения, сахарного диабета и жировой дистрофии печени.
В планах исследователей продолжить изучение рецептора и понять, может ли он стать потенциальной мишенью для разработки новых лекарств для похудения.