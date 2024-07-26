nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:05

Published Сегодня, 02:05

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Ученые из Германии обнаружили в мозге эффективный механизм борьбы с ожирением

26 июля 2024, 02:05
Ключом к успеху стало открытие в мозге неизвестного ранее рецептора, который отвечает за аппетит.

Речь идет о функциях так называемых рецепторов латрофилина 1, ответственных за пищевое поведение. При этом удаление этих рецепторов у лабораторных мышей мгновенно приводило к изменениям пищевого поведения и метаболических процессов.

Таким образом, немецкие совершили прорыв, сделав понимание механизма ожирения более понятным. Как пишет ИА RuNews24.ru, ссылаясь на данные Nature, с новыми сведениями терапия избыточного веса будет более эффективной.

Оказалось, что удаление рецептора латрофилина 1 привело к высокому потреблению пищи и снижению физической активности. После этого у грызунов возникли симптомы ожирения, сахарного диабета и жировой дистрофии печени.

В планах исследователей продолжить изучение рецептора и понять, может ли он стать потенциальной мишенью для разработки новых лекарств для похудения.

Подпишитесь
Тюменка впала в кому во время отдыха и стала заложницей в Турции
Вчера, 03:58
Из детских садов Тюмени массово увольняются воспитатели
24 июля, 03:19
Новостройки подешевеют? Рынку недвижимости в Тюмени грозят застой и неопределенность
Вчера, 06:05
Надо менять концепцию! Независимый маркетолог раскритиковала брендбук Тюмени
Вчера, 07:35
Опасно для здоровья! Тюменские специалисты рассказали о вреде летних сезонных фруктов
Вчера, 08:23
Не сезон? Стоит ли ехать в тюменские леса за ягодами и грибами?
Вчера, 09:43