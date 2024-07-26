«Страна Девелопмент» подарила Тюмени новаторский сквер

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В мероприятии приняли участие глава города Тюмени Максим Афанасьев, представители администрации города, управы Калининского района и руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.
Все сделано как для себя. Застройщик «Страна», который занимается реализацией этого проекта, подтверждает свою миссию. Сквер «Домашний» стал по-настоящему подарком для жителей этой территории. Все, что здесь создано, удовлетворяет потребность современного жителя на два шага вперед. Порой еще городская среда не дошла до такого стандарта. Мы берем себе на заметку реализованные практики. Рынок сегодня формирует проекты, которые интересны жителям и которые нам нужно учитывать в городской среде при реализации муниципальных объектов, — подчеркнул Максим Афанасьев.
Руководитель федеральной строительной компании Александр Гайдуков провел экскурсию по жилому комплексу и новому скверу и рассказал гостям о подходах компании к реализации социально-значимых объектов.
В честь открытия нового городского пространства, уже по традиции, была перерезана символическая красная лента.
Нам важно не только обеспечить людей качественным жильем, но и сделать Тюмень еще красивее и удобнее. Вокруг наших жилых комплексов мы всегда стремимся создать комфортную городскую среду, чтобы людям разных возрастов было одинаково приятно гулять, отдыхать, заниматься спортом. Надеюсь, что новый сквер станет излюбленным местом отдыха горожан, — пояснил Александр Гайдуков.
В открытом для всех сквере площадью 2 гектара обустроили места для активного отдыха детей и взрослых, со спортивными и игровыми площадками. В прогулочной локации появились зоны для отдыха с подвесными качелями и гамаками. Центральную часть занимает площадь для встреч и совместных событий. Изюминкой сквера стал настоящий догхаб — обширная огороженная площадка для владельцев собак, где установлены снаряды для активных игр и тренировок питомцев — горки, тоннели, подиумы, барьеры.
В тесном сотрудничестве с городскими властями застройщик создает новые современные городские пространства, которые становятся точкой притяжения и улучшают облик Тюмени. Сквер «Домашний» — не первое общественное пространство для тюменцев и гостей города, созданное застройщиком «Страна Девелопмент» за свой счет. Ранее компания уже благоустроила набережную в заречной части города у ЖК «Европейский берег». Сейчас «Страна» возводит самый протяженный бульвар в столице региона.