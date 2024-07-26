«Страна Девелопмент» подарила Тюмени новаторский сквер

В открытом для всех сквере площадью 2 гектара обустроили места для активного отдыха детей и взрослых, со спортивными и игровыми площадками. В прогулочной локации появились зоны для отдыха с подвесными качелями и гамаками. Центральную часть занимает площадь для встреч и совместных событий. Изюминкой сквера стал настоящий догхаб — обширная огороженная площадка для владельцев собак, где установлены снаряды для активных игр и тренировок питомцев — горки, тоннели, подиумы, барьеры.