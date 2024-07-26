Российские туристы застряли в аэропорту турецкой Антальи

Но что произошло в этой жаркой стране, которая живет за счет туристов? Как выяснилось, в данный момент авиадиспетчеры Турции организовали протестную акцию. Суть протеста заключается в том, что они выходят на работу, но трудятся ровно на свою зарплату — ни больше, ни меньше, пишет ИА RuNews24.ru.