Российские туристы застряли в аэропорту турецкой Антальи

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Дело в том, что в аэропорту Антальи творится настоящий беспредел. Как сообщает «Турпром», россияне начали массово жаловаться на турецкий аэропорт.
Как рассказывают соотечественники, вылеты совершаются с большим опозданием. При этом работники аэропорта ничего толком объяснить не могут, да и не пытаются хоть как-то исправить ситуацию.
Из-за этого пассажирам приходится часами ждать опоздавшие самолёты, а также они весьма долго получают свой багаж.
Но что произошло в этой жаркой стране, которая живет за счет туристов? Как выяснилось, в данный момент авиадиспетчеры Турции организовали протестную акцию. Суть протеста заключается в том, что они выходят на работу, но трудятся ровно на свою зарплату — ни больше, ни меньше, пишет ИА RuNews24.ru.
Почему же так произошло? На сегодняшний день аэропорт Турции, пожалуй, самый загруженный во всем мире. На курорты по адекватным ценам стекаются туристы со всех стран, в том числе Европы.
Сотрудники аэропорта в Анталье трудятся не покладая рук, именно поэтому они требуют повышение заработной платы за их непосильный труд.