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Updated Сегодня, 03:55

Российские туристы застряли в аэропорту турецкой Антальи

26 июля 2024, 02:48
Путешественники из России вновь оказались в ловушке. На этот раз они не могут попасть домой из Турции.

Дело в том, что в аэропорту Антальи творится настоящий беспредел. Как сообщает «Турпром», россияне начали массово жаловаться на турецкий аэропорт.

Как рассказывают соотечественники, вылеты совершаются с большим опозданием. При этом работники аэропорта ничего толком объяснить не могут, да и не пытаются хоть как-то исправить ситуацию.

Из-за этого пассажирам приходится часами ждать опоздавшие самолёты, а также они весьма долго получают свой багаж.

Но что произошло в этой жаркой стране, которая живет за счет туристов? Как выяснилось, в данный момент авиадиспетчеры Турции организовали протестную акцию. Суть протеста заключается в том, что они выходят на работу, но трудятся ровно на свою зарплату — ни больше, ни меньше, пишет ИА RuNews24.ru.

Почему же так произошло? На сегодняшний день аэропорт Турции, пожалуй, самый загруженный во всем мире. На курорты по адекватным ценам стекаются туристы со всех стран, в том числе Европы.

Сотрудники аэропорта в Анталье трудятся не покладая рук, именно поэтому они требуют повышение заработной платы за их непосильный труд.

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