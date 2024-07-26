РЭО: Арт-объекты «Зелёного квадрата» выставили на фестивале «Таврида. АРТ»

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что конкурс был запущен для популяризации экологических идей и принципов циклической экономики через искусство. Он сообщил, что выставку планируется показать и в других регионах России, передает newsnn.ru.
Напомним, что в конкурсе принимали участие художники из разных уголков нашей страны со своими работами, созданными из отходов и вторсырья. Из более чем пятидесяти произведений было отобрано 32 финалиста.
РЭО выступает генеральным экологическим партнером фестиваля «Таврида.АРТ». В рамках мероприятия организованы раздельный сбор мусора, различные экологические активности и лекции.