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Updated Сегодня, 15:10

РЭО: Арт-объекты «Зелёного квадрата» выставили на фестивале «Таврида. АРТ»

РЭО: Арт-объекты «Зелёного квадрата» выставили на фестивале «Таврида. АРТ»

26 июля 2024, 15:10
Фото: РЭО
Финалисты конкурса «Зеленый квадрат» (16+) представили свои проекты на фестивале «Таврида.АРТ» (16+), который проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В рамках выставки показано 32 арт-объекта, созданных из вторичных материалов. Мероприятие проходит при поддержке Российского экологического оператора (РЭО).

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что конкурс был запущен для популяризации экологических идей и принципов циклической экономики через искусство. Он сообщил, что выставку планируется показать и в других регионах России, передает newsnn.ru.

Напомним, что в конкурсе принимали участие художники из разных уголков нашей страны со своими работами, созданными из отходов и вторсырья. Из более чем пятидесяти произведений было отобрано 32 финалиста.

РЭО выступает генеральным экологическим партнером фестиваля «Таврида.АРТ». В рамках мероприятия организованы раздельный сбор мусора, различные экологические активности и лекции.

#Алина Бурова
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