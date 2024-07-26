Молодые предприниматели Урала предпочитают открывать бизнес в сфере ПО

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Следующими по популярности у молодежи от 18 до 25 лет идет сфера общепита — 19% и розничной торговли — 18%. Больше всего молодых предпринимателей, зарегистрировавших в этом году бизнес, оказалось в Челябинской области — 18%, Ханты-Мансийском автономном округе — 17% и Курганской области — 17%.
Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:
«Мы видим, что на Урале молодые люди и девушки в возрасте 18-25 лет имеют активную жизненную позицию и рассматривают предпринимательство для себя как полноценную альтернативу корпоративной карьере. При этом многие выбирают сферу ИТ как одну из самых важных и востребованных в стране. Мы приветствуем желание молодых предпринимателей заниматься любимым делом и готовы поддержать их в любых начинаниях, предложив полезные и выгодные инструменты для своего дела».
В целом среди предпринимателей всех возрастов самыми популярными сферами стали розничная торговля, перевозки пассажиров и грузов, строительство, оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, сфера общепита, оптовой и розничной торговли автомобилями и мотоциклами, персональных услуг, а также разработки программного обеспечения. Среди них наибольший прирост показала сфера перевозок пассажиров и грузов. Таких бизнесов открыли на 41,4% больше, чем в первую половину 2023 года. Также значительно выросло число тех, кто зарегистрировал дело в розничной торговле (+39%) и в сфере операций с недвижимостью (+36,3%).
Отметим, для подсчета данных было проанализировано более 8,5 тысячи ИП и ООО, которые были открыты на территории УрФО и Башкирии с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета в 2024 году.