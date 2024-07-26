Мэрия Тобольска выкупит кафе и алкомаркет для реконструкции улицы

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Администрация Тобольска выкупит участки на проспекте Менделеева и расположенные на них павильоны. Под изъятие попали шашлычная, халяльное кафе, алкомаркет и два магазина, указано в тендере на Госзакупках.
Сейчас мэрия ищет оценщика участков, ему заплатят 145.7 тысячи рублей. В постановлении, опубликованном на сайте администрации, указано, что изъятие земель будет проводиться в целях обновления улицы.
«Утвердить проект планировки и проект межевания территории: проспект Менделеева (от Комсомольского проспекта до микрорайона „Центральный“). Площадь территории проектирования составляет 8.21 га», — говорится в документе.
Также в постановлении указано, что на данной территории не предусматривается размещение объектов капитального строительства. Исключение — объекты улично-дорожной сети и инженерного обеспечения. Там планируется обустроить дополнительные парковочные места, проезды, тротуары и велосипедную дорожку.
Ранее «Наш город» писал, что в районе Горпищекомбинатовской в Тюмени построят многоэтажные дома. Их возведут до 2028 года.