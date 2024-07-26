nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Мэрия Тобольска выкупит кафе и алкомаркет для реконструкции улицы

Мэрия Тобольска выкупит кафе и алкомаркет для реконструкции улицы

26 июля 2024, 09:16
Фото: 1MI
Под изъятие попали два кафе и три магазина. Их места займут парковки, тротуары и велодорожки.

Администрация Тобольска выкупит участки на проспекте Менделеева и расположенные на них павильоны. Под изъятие попали шашлычная, халяльное кафе, алкомаркет и два магазина, указано в тендере на Госзакупках.

Сейчас мэрия ищет оценщика участков, ему заплатят 145.7 тысячи рублей. В постановлении, опубликованном на сайте администрации, указано, что изъятие земель будет проводиться в целях обновления улицы.

Новостройки подешевеют? Рынку недвижимости в Тюмени грозят застой и неопределенность
Узнать подробнее
«Утвердить проект планировки и проект межевания территории: проспект Менделеева (от Комсомольского проспекта до микрорайона „Центральный“). Площадь территории проектирования составляет 8.21 га», — говорится в документе.

Также в постановлении указано, что на данной территории не предусматривается размещение объектов капитального строительства. Исключение — объекты улично-дорожной сети и инженерного обеспечения. Там планируется обустроить дополнительные парковочные места, проезды, тротуары и велосипедную дорожку.

438 лет истории! Тест — отличите ли вы истинные факты о Тюмени от ложных?
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что в районе Горпищекомбинатовской в Тюмени построят многоэтажные дома. Их возведут до 2028 года.

Читайте также:
Два школьника на электросамокате попали под колеса иномарки в ТюмениВ Тюменской области изменят границу с КазахстаномМодульные бани в Тюмени подорожали до 20%
#Любовь Селезнева#Общество#Кафе#Реконструкция#Тобольск#Магазины#Земельные участки
Подпишитесь
Дожди не помогут? Уровень воды в тюменской Туре продолжает стремительно снижаться
Сегодня, 09:54
Пора покупать! Сколько стоят и где продаются лучшие арбузы в Тюмени?
Сегодня, 07:38
Под знаком дождя. Синоптики обещают тюменцам ужасную погоду в выходные
Сегодня, 08:17
438 лет истории! Тест — отличите ли вы истинные факты о Тюмени от ложных?
Сегодня, 06:15
Это травма на всю жизнь! Тюменки резко осудили идею отговаривать женщин от абортов
Сегодня, 09:13
Боец из Тюмени рассказал, как справлялся с паникой после ранения кассетной бомбой
Сегодня, 08:13