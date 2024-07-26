Два школьника на электросамокате попали под колеса иномарки в Тюмени

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Вчера вечером на Боровской в Тюмени два школьника на электросамокате попали под колеса «Рено». Дети переезжали проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщили в ГИБДД Тюменской области.
7-летний пассажир электросамоката получил травму ноги. Его друг уехал с места аварии. Обстоятельства аварии и личность беглеца устанавливаются.
Ранее «Наш город» писал, что на Дамбовской в Тюмени сбили 17-летнего подростка. Он пересекал проезжую часть на роликах.