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Два школьника на электросамокате попали под колеса иномарки в Тюмени

Два школьника на электросамокате попали под колеса иномарки в Тюмени

26 июля 2024, 08:36
Фото: 1MI
Дети пытались пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода. Тот, что управлял самокатом, уехал с места происшествия, бросив своего друга.
Сюжет
ДТП

Вчера вечером на Боровской в Тюмени два школьника на электросамокате попали под колеса «Рено». Дети переезжали проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

7-летний пассажир электросамоката получил травму ноги. Его друг уехал с места аварии. Обстоятельства аварии и личность беглеца устанавливаются.

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Ранее «Наш город» писал, что на Дамбовской в Тюмени сбили 17-летнего подростка. Он пересекал проезжую часть на роликах.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Аварии#Электросамокаты
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