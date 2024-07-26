Более 100 тысяч рублей заплатит тюменка за сбитого ребенка

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени на улице на улице Тимофея Чаркова под колеса автомобиля попал 6-летний мальчик. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. Как выяснилось, мама юного тюменцы находилась в момент ЧП дома с грудным младенцем. О произошедшем она узнала от подруги в чате «Звездного городка».