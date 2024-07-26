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Более 100 тысяч рублей заплатит тюменка за сбитого ребенка

Более 100 тысяч рублей заплатит тюменка за сбитого ребенка

26 июля 2024, 07:29
Фото: 1MI
150 тысяч рублей выплатит тюменка за сбитого ребенка. Инцидент произошел в сентябре 2023 года дворе многоквартирного дома по улице Метелевская.
Сюжет
Дети

Под колеса автомобиля, которым управляла 38-летняя женщина, попал 9-летий мальчик. Школьник получил серьезные травмы — переломы большеберцовых и малоберцовых костей правой ноги.

Мама ребенка обратилась в прокуратуру с просьбой оказать содействие в защите ее сына и взыскать с виновницы ДТП компенсацию морального вреда. По результатам проведенной проверки сотрудники прокуратуры подали в суд исковое заявление. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени на улице на улице Тимофея Чаркова под колеса автомобиля попал 6-летний мальчик. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. Как выяснилось, мама юного тюменцы находилась в момент ЧП дома с грудным младенцем. О произошедшем она узнала от подруги в чате «Звездного городка».

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