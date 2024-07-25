Всего 3 дня: «Черная пятница» стартует на квартиры «Страны Девелопмент» в Тюмени

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В дни проведения «Черной пятницы» клиенты «Страны» смогут получить скидки на квартиры — аж 500 тысяч рублей. Купить недвижимость можно любым удобным способом, включая беспроцентную рассрочку от застройщика. Для того, чтобы принять участие в акции, клиенту необходимо поставить бронь на выбранную квартиру с 26 по 28 июля включительно, а также выйти на сделку, то есть начать процесс оформления до конца месяца (до 31 июля). Все интересующие вопросы можно задать в офисах продаж девелопера.
Акция распространяется на четыре тюменских проекта застройщика:
Количество квартир, попадающих под акцию «Черная пятница», ограничено. Записаться на консультацию можно по телефону +7 343 364-48-56.
АО СЗ «Стройтранс №1». Проектная декларация на наш. дом.рф: ЖК «Сердце Сибири», ЖК «Авторский», ЖК «Юнион», ЖК «Домашний».