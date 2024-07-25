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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Всего 3 дня: «Черная пятница» стартует на квартиры «Страны Девелопмент» в Тюмени

Всего 3 дня: «Черная пятница» стартует на квартиры «Страны Девелопмент» в Тюмени

25 июля 2024, 10:24
Фото: «Страна Девелопмент»
Реклама. АО СЗ «Стройтранс №1» . erid: LjN8KXvLd
26, 27 и 28 июля у всех, кто планирует приобрести недвижимость в новостройках Тюмени, появится уникальная возможность значительно сэкономить на покупке. Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» предлагает беспрецедентные скидки на квартиры в своих жилых комплексах.

В дни проведения «Черной пятницы» клиенты «Страны» смогут получить скидки на квартиры — аж 500 тысяч рублей. Купить недвижимость можно любым удобным способом, включая беспроцентную рассрочку от застройщика. Для того, чтобы принять участие в акции, клиенту необходимо поставить бронь на выбранную квартиру с 26 по 28 июля включительно, а также выйти на сделку, то есть начать процесс оформления до конца месяца (до 31 июля). Все интересующие вопросы можно задать в офисах продаж девелопера.

Фото: «Страна Девелопмент»

Акция распространяется на четыре тюменских проекта застройщика:

  • ЖК «Сердце Сибири» — зеленый квартал, расположенный в деловой части города,
  • «Домашний» — настоящий «город в городе» в районе Плеханово,
  • «Авторский» — комплекс на Доме Обороны рядом с набережной Туры,
  • «Юнион» — ЖК на пересечении Окружной дороги и улицы Интернациональная.
Фото: «Страна Девелопмент»

Количество квартир, попадающих под акцию «Черная пятница», ограничено. Записаться на консультацию можно по телефону +7 343 364-48-56.

АО СЗ «Стройтранс №1». Проектная декларация на наш. дом.рф: ЖК «Сердце Сибири», ЖК «Авторский», ЖК «Юнион», ЖК «Домашний».

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