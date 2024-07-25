Вилочные погрузчики для склада: как выбрать идеального помощника в логистике

Наиболее распространенным вариантом являются вилочные погрузчики для склада в Челябинске от ООО «Адванта-М Екатеринбург». Эти универсальные машины отлично справляются с перемещением паллетированных грузов и штабелированием. Они маневренны, компактны и способны поднимать грузы на значительную высоту.