В Тюменской области продолжается восстановление размытых паводком дорог

Posted 25 июля, 04:58
Published 25 июля, 04:58
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
На фотографиях участки дороги «Ишим-Казанское» -Челюскинцев-Менжинское. Выполняется отсыпка грунта методом надвижки с уплотнением. Таким образом предстоит устранить несколько образовавшихся размывов глубиной до 5 метров.
С откачиванием воды помогает спецтехника МЧС. Но полностью убрать воду невозможно из-за фильтрации через грунт из старицы р. Ишим.
Далее специалисты восстановят насыпь и устроят щебёночное покрытие, чтобы обеспечить проезд транспорта.
Напомним, во время паводка разрушено около 4 км данной дороги.
Большая вода серьёзно повредила автодорогу Ильинка-Афонькино-Усово-Сладково. Сейчас подрядная организация перебрасывает туда технику. На текущей неделе начнутся работы по восстановлению дороги.