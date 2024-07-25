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Posted 25 июля, 04:58

Published 25 июля, 04:58

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

В Тюменской области продолжается восстановление размытых паводком дорог

В Тюменской области продолжается восстановление размытых паводком дорог

25 июля 2024, 04:58
Фото: 1MI
Весенний паводок серьезно повредил дороги в Казанском районе. Работы по восстановлению осложняют огромные размывы, некоторые из них достигают пяти метров в глубину, сообщает ГУС Тюменской области.
Фото: тг-канал ГУС ТО

На фотографиях участки дороги «Ишим-Казанское» -Челюскинцев-Менжинское. Выполняется отсыпка грунта методом надвижки с уплотнением. Таким образом предстоит устранить несколько образовавшихся размывов глубиной до 5 метров.

С откачиванием воды помогает спецтехника МЧС. Но полностью убрать воду невозможно из-за фильтрации через грунт из старицы р. Ишим.

Далее специалисты восстановят насыпь и устроят щебёночное покрытие, чтобы обеспечить проезд транспорта.

Напомним, во время паводка разрушено около 4 км данной дороги.

Большая вода серьёзно повредила автодорогу Ильинка-Афонькино-Усово-Сладково. Сейчас подрядная организация перебрасывает туда технику. На текущей неделе начнутся работы по восстановлению дороги.

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