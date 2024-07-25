В Тюмени в микрорайоне Ямальский-1 начали строить школу. Когда она будет готова?

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
По информации Главного управления строительства Тюменской области, подрядная организация приступила к подготовке свайного поля для будущего здания школы. Уже забито 240 свай в основание третьего корпуса учебного заведения. Отмечается, что в третьем корпусе будут размещены аудитории начальных классов.
Здание школы в Ямальском-1 будет предполагать обустройство двух учебных корпусов и одного административного. Такие школы уже работают в микрорайонах Ново-Патрушево и Ямальский-2.
Планируется, что строительство будет завершено летом 2026 года, а именно в июле, уточнили в ведомстве.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на Камчатской построят новый жилой комплекс и школу на 1200 мест. Общеобразовательное учреждение возведут до 2038 года.