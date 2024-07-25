В сентябре будет запущена программа КМСП по поддержке бизнеса на автомаршрутах

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, в рамках цифровой платформы МСП.РФ будут собираться и систематически обновляться все данные о требуемых объектах инфраструктуры в регионах, а также о земельных участках, которые подходят для их строительства, и о доступных мерах поддержки. «Это позволит малому бизнесу изучить потребности и открыть новые востребованные точки притяжения туристов. После этого мы с регионом поможем его упаковать и привлечь банковские средства для строительства», — заключил глава КМСП.