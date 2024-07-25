В сентябре будет запущена программа КМСП по поддержке бизнеса на автомаршрутах

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Компаниям среднего и малого бизнеса будут предоставлены меры поддержки при возведении многофункциональных зон, гостиничных комплексов, глемпингов, заведений общественного питания и других инфраструктурных объектов, решение о потребности в которых будут принимать региональные власти. Корпорация МСП и правительства регионов обеспечат полное структурирование проекта, чтобы привлечь финансирование банковских организаций. Также они предоставят поддержку в поиске и оформлении площадок для реализации проектов, пишет ТАСС.
Согласно заявлению главы Минэкономразвития Российской Федерации Максима Решетникова, развитие автотуризма может происходить исключительно при наличии сопутствующей инфраструктуры, и малые и средние предприятия способны ее обеспечить. «Реализация этого проекта позволит нам комплексно подойти к развитию туристической отрасли с участием малого и среднего бизнеса. Главная цель — создание комфортных и безопасных условий для путешествий, а также строительство и развитие сопутствующей инфраструктуры для доступа к объектам туристического притяжения», — подчеркнул министр.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, в рамках цифровой платформы МСП.РФ будут собираться и систематически обновляться все данные о требуемых объектах инфраструктуры в регионах, а также о земельных участках, которые подходят для их строительства, и о доступных мерах поддержки. «Это позволит малому бизнесу изучить потребности и открыть новые востребованные точки притяжения туристов. После этого мы с регионом поможем его упаковать и привлечь банковские средства для строительства», — заключил глава КМСП.
Напомним, что КМСП будет отвечать за организацию работы по всесторонней поддержке и сопровождению инвестиционных проектов малых и средних предприятий. В их числе — проекты в отраслях автотуризма и гостиничного бизнеса. Это решение было принято в соответствии с президентским поручением по итогам совещания с членами правительства.