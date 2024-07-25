nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

Прогноз синоптиков на август-2024: в какие регионы России вернется июльская жара?

Прогноз синоптиков на август-2024: в какие регионы России вернется июльская жара?

25 июля 2024, 16:36
Фото: Изображение Midjourney
В июле почти по всей России была зафиксирована 30-градусная жара. Такая погода обрадовала далеко не всех россиян, которые опасаются, что зной вернется и в августе.

Как сообщает newia.ru со ссылкой на заявление главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, жаркие периоды, особенно с конца июля по начало августа, безусловно наступят. Однако в некоторых регионах рекорды аномальной жары середины лета все же не будут побиты.

Москва и МО

В столице и столичном регионе жара воцарится прямо в начале августа. Должны пройти ливни с грозами. Постепенно, с каждой декадой последнего летнего месяца жара будет спадать. А ближе к сентябрю установится облачная, местами дождливая, нежаркая погода.

Санкт-Петербург

В Северной столице столбики термометра в начале августа поднимутся практически до +30 °C. После первой декады должны пройти ливни с грозами. Постепенно, чередуя жаркие дни с пасмурными, к началу осени температура опустится до стабильных +23 °C.

Центральная Россия

ЦФО в августе в очередной раз будет страдать от сильного зноя. В Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской областях температура достигнет отметки в +33 °C. Небольшие грозы обещают в первых числах месяца и в начале второй декады. К началу осени температурные значения установятся на более комфортных +26 °C.

Юг России

Юг России синоптики призывают готовиться к серьезной жаре наряду с засухой. При средней температуре +36 °C в течение первых двух недель августа не выпадет ни капли дождей. При этом после такой жары пройдут и ливни с градом, и ураганы.

Сибирь и Дальний Восток

Нехарактерное для Сибири и Дальнего Востока тепло порадует местных жителей в августе. На Алтае, в Новосибирске и Иркутске дневная температура воздуха может доходить до +28 °C. Аналогичная погода установится в Приморье, Хабаровском крае, Амурской области. Однако здесь пройдут ливневые грозы.

Урал

В Свердловской, Курганской и Челябинской областях август будет жарким, до +27 °C. А в городах Южного Урала и южной части Тюменской области ближе к сентябрю ожидаются сильные ливни, грозы и ураганные ветра.

Поволжье

В первые дни августа в макрорегионе будет солнечно и без осадков, +26…+31 °C. После первой декады пройдут дожди. А с приближением осени небо все чаще будет затягивать облаками и тучами, вероятны грозы.

#Общество#Погода#Лето#Все материалы авторов
Подпишитесь
Тюменка впала в кому во время отдыха и стала заложницей в Турции
Сегодня, 03:58
Из детских садов Тюмени массово увольняются воспитатели
Вчера, 03:19
Новостройки подешевеют? Рынку недвижимости в Тюмени грозят застой и неопределенность
Сегодня, 06:05
Надо менять концепцию! Независимый маркетолог раскритиковала брендбук Тюмени
Сегодня, 07:35
Опасно для здоровья! Тюменские специалисты рассказали о вреде летних сезонных фруктов
Сегодня, 08:23
Не сезон? Стоит ли ехать в тюменские леса за ягодами и грибами?
Сегодня, 09:43