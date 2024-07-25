Прогноз синоптиков на август-2024: в какие регионы России вернется июльская жара?

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Как сообщает newia.ru со ссылкой на заявление главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, жаркие периоды, особенно с конца июля по начало августа, безусловно наступят. Однако в некоторых регионах рекорды аномальной жары середины лета все же не будут побиты.
В столице и столичном регионе жара воцарится прямо в начале августа. Должны пройти ливни с грозами. Постепенно, с каждой декадой последнего летнего месяца жара будет спадать. А ближе к сентябрю установится облачная, местами дождливая, нежаркая погода.
В Северной столице столбики термометра в начале августа поднимутся практически до +30 °C. После первой декады должны пройти ливни с грозами. Постепенно, чередуя жаркие дни с пасмурными, к началу осени температура опустится до стабильных +23 °C.
ЦФО в августе в очередной раз будет страдать от сильного зноя. В Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской областях температура достигнет отметки в +33 °C. Небольшие грозы обещают в первых числах месяца и в начале второй декады. К началу осени температурные значения установятся на более комфортных +26 °C.
Юг России синоптики призывают готовиться к серьезной жаре наряду с засухой. При средней температуре +36 °C в течение первых двух недель августа не выпадет ни капли дождей. При этом после такой жары пройдут и ливни с градом, и ураганы.
Нехарактерное для Сибири и Дальнего Востока тепло порадует местных жителей в августе. На Алтае, в Новосибирске и Иркутске дневная температура воздуха может доходить до +28 °C. Аналогичная погода установится в Приморье, Хабаровском крае, Амурской области. Однако здесь пройдут ливневые грозы.
В Свердловской, Курганской и Челябинской областях август будет жарким, до +27 °C. А в городах Южного Урала и южной части Тюменской области ближе к сентябрю ожидаются сильные ливни, грозы и ураганные ветра.
В первые дни августа в макрорегионе будет солнечно и без осадков, +26…+31 °C. После первой декады пройдут дожди. А с приближением осени небо все чаще будет затягивать облаками и тучами, вероятны грозы.