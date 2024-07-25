Прогноз синоптиков на август-2024: в какие регионы России вернется июльская жара?

ЦФО в августе в очередной раз будет страдать от сильного зноя. В Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской областях температура достигнет отметки в +33 °C. Небольшие грозы обещают в первых числах месяца и в начале второй декады. К началу осени температурные значения установятся на более комфортных +26 °C.