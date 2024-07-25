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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 07:55

Отель российской сети AZIMUT начал работать в Тюмени

Отель российской сети AZIMUT начал работать в Тюмени

25 июля 2024, 07:53
Новый бизнес-отель AZIMUT начал работать в Тюмени. Сегодня, 25 июля, состоялось техническое открытие гостиницы.

AZIMUT Сити Отель Тюмень расположен в центре города, в районе улицы Камышинской. Его площадь составляет около 9 тысяч квадтаных метров. В здании расположены 125 номеров, часть из которых оснащена кухонной зоной, конференц-залы, фитнес-зал, ресторан, лобби-бар.

Стоимость суток проживания в отеле начинается от 4,9 тысячи рублей. Для сравнения, в отель DoubleTree by Hilton Tyumen, за сутки проживания придется заплатить 6,9 тысячи рублей.

AZIMUT Сити Отель Тюмень стал вторым объектом сети Azimut в Тюменской области. В 2022 году компания открыла отель 3* в Тобольске — на месте бывшей гостиницы «Славянская». Всего в сеть Azimut Hotels сегодня в России входят более 65 отелей и санаториев в российских городах. Общее число номерного фонда превышает 10 тысяч.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область заняла лидирующую позицию среди регионов России по числу пробитых чеков в общепите. За полгода их число превысило 450 тысяч.

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