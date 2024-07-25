Отель российской сети AZIMUT начал работать в Тюмени

AZIMUT Сити Отель Тюмень стал вторым объектом сети Azimut в Тюменской области. В 2022 году компания открыла отель 3* в Тобольске — на месте бывшей гостиницы «Славянская». Всего в сеть Azimut Hotels сегодня в России входят более 65 отелей и санаториев в российских городах. Общее число номерного фонда превышает 10 тысяч.