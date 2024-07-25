ООО «БАС» заключило соглашения о сотрудничестве на интенсиве «Архипелаг»

Директор по развитию гражданских проектов БАС АО «Концерн „Калашников“ Владимир Маркин отметил, что на „Архипелаге“ много внимания уделили взаимодействию с регионами и федеральными игроками, а также с теми, кто занимается операторскими и эксплуатационными услугами, маркетингом и сервисом. Одна из таких компаний — ООО „БАС“, с которой концерн формирует долгосрочные партнерские отношения по развитию региональных рынков, предложению услуг и реализации возможностей под ключ.