ООО «БАС» заключило соглашения о сотрудничестве на интенсиве «Архипелаг»

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Как сообщает издание, компания «БАС» предложила 15 вариантов сценариев использования дронов для гражданских учений, проходящих в три этапа. Среди предложенных решений — доставка грузов, кадастровые исследования и мониторинг объектов. Наиболее востребованным стал сценарий мониторинга лесных и сельскохозяйственных угодий, пишет transsibinfo.com.
В панельной дискуссии, в которой участвовали компании перспективного портфеля Фонда НТИ, такие как «БАС», «ФТК» и «Аэролинк», было отмечено, что результаты тестирования будут учтены при составлении федерального рейтинга дронификации регионов. Лидеры этого рейтинга смогут получать бюджетные преференции для внедрения беспилотных систем.
На сахалинском аэродроме «Пушистый» команды из разных регионов работали над техзаданиями и осваивали сценарии применения беспилотников. Финальная часть мероприятия стала яркой и интересной — участники продемонстрировали практические навыки управления дронами.
В результате широкомасштабных испытаний беспилотников появилась возможность не только проверить их функциональность в реальных условиях, но и отработать взаимодействие участников государственного гражданского заказа на услуги дронов в формате полевых и командных учений с элементами экономической игры.
Примечательно, что на мероприятии «Архипелаг-2024» ГТЛК был представлен первый в России маркетплейс для дронов Налетай.рф, который открывает возможности для заключения сделок с беспилотниками и участия в государственных закупках и программах льготного лизинга.
В рамках «Архипелага-2024» компания «БАС» подписала несколько важных соглашений в области беспилотной авиации. По соглашению с ООО «СТРАТУС» «БАС» получит эксклюзивные права на дистрибуцию тренажера-симулятора UAVPROF DRONE SIMULATOR, который предназначен для беспилотной агроавиации и станет важным инструментом подготовки специалистов в этой сфере.
Кроме того, было заключено соглашение с компанией ООО «Техноджет» по созданию многоцелевого беспилотного самолета на базе модели «Аккорд-201». Стороны также договорились о совместном продвижении разработок и новейших технологий БАС в производство.
Директор по развитию гражданских проектов БАС АО «Концерн „Калашников“ Владимир Маркин отметил, что на „Архипелаге“ много внимания уделили взаимодействию с регионами и федеральными игроками, а также с теми, кто занимается операторскими и эксплуатационными услугами, маркетингом и сервисом. Одна из таких компаний — ООО „БАС“, с которой концерн формирует долгосрочные партнерские отношения по развитию региональных рынков, предложению услуг и реализации возможностей под ключ.