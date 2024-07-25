Нумеролог рассказала, в какие дни августа будут заключены самые прочные браки

«1, 10, 15 и 19 августа стоит сыграть свадьбу тем, кто точно не собирается вести тихий и скрытый образ жизни. Брак будет очень прочным, но в тоже время наполнен множеством событий и эмоций. С финансами в этой семье проблем не будет точно, если супруги будут на одной волне», — пояснила нумеролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».