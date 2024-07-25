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Одну из улиц Тюмени сегодня заполонил рой диких пчёл

Настоящий выводок. Одну из улиц Тюмени сегодня заполонил рой диких пчёл. ВИДЕО

25 июля 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney

Одну из улиц Тюмени сегодня заполонил рой диких пчёл

На улице Есенина сегодня заметили огромный рой диких пчёл, они буквально заполонили всю улицу.

Информацией о рое пчел поделились жители улицы в телеграм канале «ЧС Тюмень». Откуда прилетели эти насекомые — неизвестно, но оценили их количество местные жители в по меньшей мере в несколько сотен.

Видео: ЧС Тюмень

На время кружащего на улице роя жильцы домов решили не выходить на улицу, поскольку пчелы летали как раз по центральной улице частного сектора и выглядели очень агрессивными. Люди в соцсетях предположили, что их либо лишили улья, либо они потеряли матку.

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Ранее сообщалось о том, что в Ишиме также заметили нашествие пчел. Однако, на одной улице они не собирались, а просто летали большими группами по городу.

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