Настоящий выводок. Одну из улиц Тюмени сегодня заполонил рой диких пчёл. ВИДЕО

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Информацией о рое пчел поделились жители улицы в телеграм канале «ЧС Тюмень». Откуда прилетели эти насекомые — неизвестно, но оценили их количество местные жители в по меньшей мере в несколько сотен.
На время кружащего на улице роя жильцы домов решили не выходить на улицу, поскольку пчелы летали как раз по центральной улице частного сектора и выглядели очень агрессивными. Люди в соцсетях предположили, что их либо лишили улья, либо они потеряли матку.
Ранее сообщалось о том, что в Ишиме также заметили нашествие пчел. Однако, на одной улице они не собирались, а просто летали большими группами по городу.