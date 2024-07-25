КМСП нарастила объем лизинговой поддержки МСБ до 2 млрд

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:47
Как пишет ТАСС, среди регионов, которые наиболее активно участвуют в льготной лизинговой программе, лидирует Московская область с 293 миллионами рублей, следом идет Санкт-Петербург с 179 миллионами, затем Челябинская область с 102 миллионами, Калужская область с 98 миллионами и Свердловская область с 80 миллионами рублей.
Генеральный директор Корпорации МСП, Александр Исаевич, отметил, что организация продолжает предоставлять лизинговую поддержку предприятиям, которые направляют средства на модернизацию и развитие своих производств. Он считает, что помощь малым и средним производственным компаниям является важным фактором для экономического роста. Льготный лизинг позволяет снижать затраты на приобретение оборудования для представителей МСП. Ключевыми отраслями, использующими эту поддержку, стали машиностроение и металлообработка (48%), химическая (14%), пищевая (10%) и легкая промышленность (6%).
Предприниматели могут оформить льготное лизинговое финансирование с процентной ставкой 6 — 8% на сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет. При этом платить по лизинговому соглашению предприниматель начнет только после поставки оборудования. Размер первоначального взноса при наличии поручительства РГО составит 0% от цены оборудования. Заявки можно подавать онлайн через платформу МСП.РФ.
Также напомним, что Корпорация МСП предоставляет лизинговую поддержку малым и средним предприятиям совместно с Минэкономразвития в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным.