КМСП нарастила объем лизинговой поддержки МСБ до 2 млрд

Предприниматели могут оформить льготное лизинговое финансирование с процентной ставкой 6 — 8% на сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет. При этом платить по лизинговому соглашению предприниматель начнет только после поставки оборудования. Размер первоначального взноса при наличии поручительства РГО составит 0% от цены оборудования. Заявки можно подавать онлайн через платформу МСП.РФ.