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КМСП нарастила объем лизинговой поддержки МСБ до 2 млрд

КМСП нарастила объем лизинговой поддержки МСБ до 2 млрд

25 июля 2024, 08:47
Фото: 1MI
Дочерняя структура Корпорации МСП «МСП Лизинг» за первое полугодие 2024 года значительно увеличила объем льготного лизинга для малого производственного бизнеса — до 2 миллиардов рублей, это почти вдвое больше результатов того же периода прошлого года.

Как пишет ТАСС, среди регионов, которые наиболее активно участвуют в льготной лизинговой программе, лидирует Московская область с 293 миллионами рублей, следом идет Санкт-Петербург с 179 миллионами, затем Челябинская область с 102 миллионами, Калужская область с 98 миллионами и Свердловская область с 80 миллионами рублей.

Генеральный директор Корпорации МСП, Александр Исаевич, отметил, что организация продолжает предоставлять лизинговую поддержку предприятиям, которые направляют средства на модернизацию и развитие своих производств. Он считает, что помощь малым и средним производственным компаниям является важным фактором для экономического роста. Льготный лизинг позволяет снижать затраты на приобретение оборудования для представителей МСП. Ключевыми отраслями, использующими эту поддержку, стали машиностроение и металлообработка (48%), химическая (14%), пищевая (10%) и легкая промышленность (6%).

Предприниматели могут оформить льготное лизинговое финансирование с процентной ставкой 6 — 8% на сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет. При этом платить по лизинговому соглашению предприниматель начнет только после поставки оборудования. Размер первоначального взноса при наличии поручительства РГО составит 0% от цены оборудования. Заявки можно подавать онлайн через платформу МСП.РФ.

Также напомним, что Корпорация МСП предоставляет лизинговую поддержку малым и средним предприятиям совместно с Минэкономразвития в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным.

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