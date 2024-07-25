nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля, 13:23

Published 25 июля, 13:23

Modified Сегодня, 02:57

Updated Сегодня, 02:57

Казахстан расширит транспортный переход через границу с Тюменской области

Казахстан расширит транспортный переход через границу с Тюменской области

25 июля 2024, 13:23
Фото: nashgorod.ru
Автомобильный грузопассажирский многосторонний пункт пропуска через границу Казахстана и Тюменской области будет расширен на несколько полос. Проект обсудили премьер-министр Республики Олжас Бектенов и тюменский губернатор Александр Моор.

Развитие и укрепление отношений с Казахстаном входит в число приоритетных направлений работы правительства Тюменской области. Об этом заявил глава региона на встрече с казахстанским премьер-министром, которая состоялась сегодня, 25 июля, в Астане.

Фото: сайт правительства Тюменской области
«Республика Казахстан — основной внешнеторговый партнер Тюменской области среди стран СНГ. Товарооборот с Казахстаном за 2023 год увеличился почти в полтора раза», — отметил Александр Моор.

Высокий потенциал для кооперации имеется у тюменских и казахстанских компаний, работающих в нефтегазовой отрасли. Есть перспективы для реализации совместных проектов в сферах здравоохранения и научной деятельности, образовательных обменов, сотрудничества в развитии туризма.

Важной темой для обсуждения стали вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в частности, проект реконструкции автомобильного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через государственную границу.

В рамках комплексного капитального ремонта планируется расширение въездных групп в пределах существующих границ пункта пропуска и устройство 2 полос движения на грузовом направлении, 4 полос — на легковом, сообщила казахстанская сторона. Реализация проекта позволит нарастить торгово-экономические связи.

Кроме того, в ходе встречи было уделено внимание культурно-гуманитарному взаимодействию в сферах высшего образования, туризма и спорта. Стороны отметили, что договоренности, достигнутые в ходе визита тюменской делегации в Республику Казахстан, будут способствовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.

Делегация Тюменской области под руководством Александра Моора начала работу в Республике Казахстан 25 июля. В планах — ряд встреч с руководством крупнейших казахстанских компаний, на которых будут презентованы возможности Тюменского нефтегазового кластера, сообщил губернатор.

Подпишитесь
Уровень пошел в минус! Тура в Тюмени критически мелеет. ВИДЕО
2 августа, 08:26
«Подъедаем заказы и оцениваем трусы»: тюменский курьер о «прелестях» своей работы
2 августа, 06:25
Плата за душ и любовь. В тюменских интимных салонах поднимают цены
2 августа, 08:45
Куда кукурузу?! Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?
2 августа, 05:28
Облегчение или новая проблема: как запрет на экспорт бензина изменит цены в Тюмени?
2 августа, 10:09
Белые пошли: в тюменских лесах начался сезон сбора боровиков
Вчера, 08:40