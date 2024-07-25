Казахстан расширит транспортный переход через границу с Тюменской области

Posted 25 июля, 13:23
Published 25 июля, 13:23
Modified Сегодня, 02:57
Updated Сегодня, 02:57
Развитие и укрепление отношений с Казахстаном входит в число приоритетных направлений работы правительства Тюменской области. Об этом заявил глава региона на встрече с казахстанским премьер-министром, которая состоялась сегодня, 25 июля, в Астане.
«Республика Казахстан — основной внешнеторговый партнер Тюменской области среди стран СНГ. Товарооборот с Казахстаном за 2023 год увеличился почти в полтора раза», — отметил Александр Моор.
Высокий потенциал для кооперации имеется у тюменских и казахстанских компаний, работающих в нефтегазовой отрасли. Есть перспективы для реализации совместных проектов в сферах здравоохранения и научной деятельности, образовательных обменов, сотрудничества в развитии туризма.
Важной темой для обсуждения стали вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в частности, проект реконструкции автомобильного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через государственную границу.
В рамках комплексного капитального ремонта планируется расширение въездных групп в пределах существующих границ пункта пропуска и устройство 2 полос движения на грузовом направлении, 4 полос — на легковом, сообщила казахстанская сторона. Реализация проекта позволит нарастить торгово-экономические связи.
Кроме того, в ходе встречи было уделено внимание культурно-гуманитарному взаимодействию в сферах высшего образования, туризма и спорта. Стороны отметили, что договоренности, достигнутые в ходе визита тюменской делегации в Республику Казахстан, будут способствовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.
Делегация Тюменской области под руководством Александра Моора начала работу в Республике Казахстан 25 июля. В планах — ряд встреч с руководством крупнейших казахстанских компаний, на которых будут презентованы возможности Тюменского нефтегазового кластера, сообщил губернатор.