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Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Health News: массаж живота улучшает здоровье кишечника

25 июля 2024, 05:35
Диетолог и доктор медицинских наук из США Эмили Сперлок рассказала Health News, как массаж и другие нехитрые способы помогают улучшить систему ЖКТ.

При тяжести и дискомфорте врач советует провести самомассаж с легким нажатием на живот. Продолжительное массирование способно избавить от вздутия, газообразования и спазмов. Это также снижает стресс, который чаще всего и вызывает задержки с опорожнением кишечника.

Проводить массаж нужно аккуратно. Лучше лечь на спину и надавливать на кожу живота снизу вверх, направляя движения к ребрам. Также помогут круговые массированния по часовой стрелке. Как отметила диетолог, достаточно будет 10-15 минут для облегчения состояния кишечника, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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