Health News: массаж живота улучшает здоровье кишечника

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
При тяжести и дискомфорте врач советует провести самомассаж с легким нажатием на живот. Продолжительное массирование способно избавить от вздутия, газообразования и спазмов. Это также снижает стресс, который чаще всего и вызывает задержки с опорожнением кишечника.
Проводить массаж нужно аккуратно. Лучше лечь на спину и надавливать на кожу живота снизу вверх, направляя движения к ребрам. Также помогут круговые массированния по часовой стрелке. Как отметила диетолог, достаточно будет 10-15 минут для облегчения состояния кишечника, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».