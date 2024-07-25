Дожди отменяются. Четверг в Тюмени пройдет без града и гроз

В Тюмени 25 июля ожидается облачная с прояснениями погода, осадки маловероятны. Утром температура воздуха составит +11…+20, днем потеплеет до +21, в темное время суток термометры покажут +14…+17. Ветер будет дуть со скоростью 1,2-3,4 м/с.