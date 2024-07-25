nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:02

Published Сегодня, 01:02

Modified Сегодня, 01:02

Updated Сегодня, 01:02

В Тюмени 25 июля температура воздуха составит +21

Дожди отменяются. Четверг в Тюмени пройдет без града и гроз

25 июля 2024, 01:02
Фото: 1MI

В Тюмени 25 июля температура воздуха составит +21

На юге Тюменской области четверг, 25 июля, ожидается переменная облачность, день пройдет без осадков. В дневные часы температура воздуха составит +17…+22, ночью столбики термометров покажут +9…+14. Ветер будет дуть со скоростью 6-12 м/с.

В Тюмени 25 июля ожидается облачная с прояснениями погода, осадки маловероятны. Утром температура воздуха составит +11…+20, днем потеплеет до +21, в темное время суток термометры покажут +14…+17. Ветер будет дуть со скоростью 1,2-3,4 м/с.

УФ-индекс 5 баллов, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:23, закат в 21:06, продолжительность дня 16 часов 43 минуты.

Громкий город. Как бороться с высоким уровнем шума в Тюмени?
Узнать подробнее

В Тобольске 25 июля синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром ожидается +12…+18, к полудню воздуха прогреется до +19…+20, в вечерние часы ожидается +12…+14. Скорость ветра составит 2-3,5 м/с.

УФ-индекс 4 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:06, закат в 21:01, продолжительность дня 16 часов 55 минут.

В Ишиме 25 июля синоптики обещают пасмурную погоду, осадки маловероятны. В утренние часы термометры покажут +11…+17, в обед температура воздуха составит +18…+19, в ночные часы ожидается +13…+15. Ветер будет дуть со скоростью 2-3,2 м/с.

УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:14, закат в 20:44, продолжительность дня 16 часов 30 минут.

Читайте также:
Подростки на легковушке протаранили частный дом под Тюменью. ВИДЕОВ парке Гагарина в Тюмени хотят обустроить подвесные дорожки«Пугают статьей из УК»: тюменцам рассказали, как отвечать телефонным мошенникам
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Погода в Тюмени#Погода#Дождь
Подпишитесь
Тюменцы работают на лекарства. Почему здоровье горожан становится все слабее?
Вчера, 07:14
Из детских садов Тюмени массово увольняются воспитатели
Вчера, 03:19
«По подобию Москвы»: в Тюмени хотят запустить новый вид общественного транспорта
Вчера, 07:51
Громкий город. Как бороться с высоким уровнем шума в Тюмени?
Вчера, 09:51
Мухи в столовой и нет воды. Тюменка честно рассказала об ужасах отдыха в Абхазии
Вчера, 11:21
Чечня мирит ягодку. Как раскол в Wildberries угрожает тюменскому рынку рекламы?
Вчера, 13:56