Дожди отменяются. Четверг в Тюмени пройдет без града и гроз

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Updated Сегодня, 01:02
В Тюмени 25 июля ожидается облачная с прояснениями погода, осадки маловероятны. Утром температура воздуха составит +11…+20, днем потеплеет до +21, в темное время суток термометры покажут +14…+17. Ветер будет дуть со скоростью 1,2-3,4 м/с.
УФ-индекс 5 баллов, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:23, закат в 21:06, продолжительность дня 16 часов 43 минуты.
В Тобольске 25 июля синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром ожидается +12…+18, к полудню воздуха прогреется до +19…+20, в вечерние часы ожидается +12…+14. Скорость ветра составит 2-3,5 м/с.
УФ-индекс 4 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:06, закат в 21:01, продолжительность дня 16 часов 55 минут.
В Ишиме 25 июля синоптики обещают пасмурную погоду, осадки маловероятны. В утренние часы термометры покажут +11…+17, в обед температура воздуха составит +18…+19, в ночные часы ожидается +13…+15. Ветер будет дуть со скоростью 2-3,2 м/с.
УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:14, закат в 20:44, продолжительность дня 16 часов 30 минут.