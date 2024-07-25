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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Для масштабной реконструкции в Тюмени власти заберут у жильцов 10 домов

Для масштабной реконструкции в Тюмени власти заберут у жильцов 10 домов

25 июля 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
Тюменские власти запланировали масштабную реновацию в одном из районов города. Но для этого им нужно освободить место на участке. Для этой цели чиновники решили забрать у владельцев их дома

Заберут землю у владельцев в районе Горпищекомбинатовской, пояснили в администрации, коснется это следующих улиц:

  • орпищекомбинатовская, 3а;

  • Московский тракт, 128;

  • Московский тракт, 128а;

  • Горпищекомбинатовская, 7;

  • Горпищекомбинатовская, 9;

  • Горпищекомбинатовская, 11;

  • Горпищекомбинатовская, 11а;

  • Горпищекомбинатовская, 15;

  • Горпищекомбинатовская, 21;

  • Московский тракт, 130а.

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Отмечается, что указанные выше дома и постройки уже не используются и стоят бесхозными, хотя по документам в них еще якобы проживают люди.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Снос#Снос домов#Реновация
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