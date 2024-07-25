Для масштабной реконструкции в Тюмени власти заберут у жильцов 10 домов

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Заберут землю у владельцев в районе Горпищекомбинатовской, пояснили в администрации, коснется это следующих улиц:
орпищекомбинатовская, 3а;
Московский тракт, 128;
Московский тракт, 128а;
Горпищекомбинатовская, 7;
Горпищекомбинатовская, 9;
Горпищекомбинатовская, 11;
Горпищекомбинатовская, 11а;
Горпищекомбинатовская, 15;
Горпищекомбинатовская, 21;
Московский тракт, 130а.
Отмечается, что указанные выше дома и постройки уже не используются и стоят бесхозными, хотя по документам в них еще якобы проживают люди.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени начали сносить один из самых старых заводов. На нем делали знаменитые весы «Тюмень».