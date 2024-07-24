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Posted 24 июля, 11:23

Published 24 июля, 11:23

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

В Тюменской области по нацпроекту завершен ремонт дорог на 53 объектах

В Тюменской области по нацпроекту завершен ремонт дорог на 53 объектах

24 июля 2024, 11:23
Фото: 1MI
На сегодня в Тюменской области 53 дорожных объекта, включенных в план ремонтных работ по нацпроекту, приведены в нормативное состояние. Всего за сезон в регионе будет отреставрировано свыше 254 км дорожного полотна, сообщает Главное управление Тюменской области.
Фото: тг-канал ГУС ТО

В Тюменской области в текущем году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполняется ремонт 170 объектов дорожной инфраструктуры.

В настоящее время полностью завершены работы на 53 объектах.

Большой объём ремонта дорог выполнен в Тюменском районе. Из 113 плановых участков отремонтированы 44, ещё на 33 работает техника. Улицы отремонтированы в Кулаково, Луговом, Друганова, Богандинском и других населённых пунктах.

В г. Тюмени подрядчики выполнили план текущего года — восстановили покрытие на трёх улицах: Профсоюзная, Л. Толстого, Барнаульская.

На региональных трассах готовы 6 объектов, по 39 ведутся работы. Отремонтированы 5-километровые участки на а/д Армизонское-Капралиха-Емуртла-Упорово, Тюмень — Нижняя Тавда и др. В ремонте находятся 4 моста и путепровода.

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