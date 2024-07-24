В Тюменской области по нацпроекту завершен ремонт дорог на 53 объектах

На сегодня в Тюменской области 53 дорожных объекта, включенных в план ремонтных работ по нацпроекту, приведены в нормативное состояние. Всего за сезон в регионе будет отреставрировано свыше 254 км дорожного полотна, сообщает Главное управление Тюменской области.

Фото: тг-канал ГУС ТО В Тюменской области в текущем году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполняется ремонт 170 объектов дорожной инфраструктуры. В настоящее время полностью завершены работы на 53 объектах. Большой объём ремонта дорог выполнен в Тюменском районе. Из 113 плановых участков отремонтированы 44, ещё на 33 работает техника. Улицы отремонтированы в Кулаково, Луговом, Друганова, Богандинском и других населённых пунктах. В г. Тюмени подрядчики выполнили план текущего года — восстановили покрытие на трёх улицах: Профсоюзная, Л. Толстого, Барнаульская. На региональных трассах готовы 6 объектов, по 39 ведутся работы. Отремонтированы 5-километровые участки на а/д Армизонское-Капралиха-Емуртла-Упорово, Тюмень — Нижняя Тавда и др. В ремонте находятся 4 моста и путепровода.