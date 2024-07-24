В Тюменской области по нацпроекту завершен ремонт дорог на 53 объектах

Posted 24 июля, 11:23
Published 24 июля, 11:23
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В Тюменской области в текущем году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполняется ремонт 170 объектов дорожной инфраструктуры.
В настоящее время полностью завершены работы на 53 объектах.
Большой объём ремонта дорог выполнен в Тюменском районе. Из 113 плановых участков отремонтированы 44, ещё на 33 работает техника. Улицы отремонтированы в Кулаково, Луговом, Друганова, Богандинском и других населённых пунктах.
В г. Тюмени подрядчики выполнили план текущего года — восстановили покрытие на трёх улицах: Профсоюзная, Л. Толстого, Барнаульская.
На региональных трассах готовы 6 объектов, по 39 ведутся работы. Отремонтированы 5-километровые участки на а/д Армизонское-Капралиха-Емуртла-Упорово, Тюмень — Нижняя Тавда и др. В ремонте находятся 4 моста и путепровода.