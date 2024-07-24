В Тюмени может появиться новый транспорт, а из детских садов увольняются воспитатели

Posted Вчера, 13:20
Published Вчера, 13:20
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
В Тюмени массово увольняются со своих рабочих мест учителя и воспитатели в детских садах. Жалуются на нехватку педагогов родители сразу двух детских садов — 125 и 146. По словам матерей, текучка кадров в детсадах жуткая. Меняется педагог раз в три-четыре месяца При этом причины такой волны увольнений среди педагогов родители детей объяснить не могут.
В Тюмени решили проработать вопрос по созданию надземного метро. Об этом говорится в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2040 года.
По планам властей города, новый вид транспорта сможет связать центр с периферийными и отдаленными улицами города, а также сократить время проезда между ними на 2-3 минуты.
В Тюмени открыли еще несколько новых мест для купания. Выдало разрешение на отдых управление регионального Роспотребнадзора на 10 пляжах. Все места после отобранной на анализ воды оказались соответствующими санитарным нормам. Официально доступными для купания стали:
В Тюменской области набросился с кулаками на инспектора ДПС. Произошло это во время медосвидетельствования. Нападавший был пьян и еще до прохождения процедуры начал бить сотрудника. В суде он признался, что был слишком эмоционален из-за выпитого алкоголя.
Суд назначил нападавшему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.
Тюменские власти сдали в аренду участок Туры возле совмещенного моста. Он достался Тюменской областной службе экстренного реагирования. Участок, отданный спасателям насчитывает 400 квадратных метров, а стоит примерно 500 рублей за один квартал. Отдали местность спасателям в аренду на 20 лет.