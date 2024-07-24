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Posted Вчера, 13:20

Published Вчера, 13:20

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

В Тюмени может появиться новый транспорт, а из детских садов увольняются воспитатели

В Тюмени может появиться новый транспорт, а из детских садов увольняются воспитатели

24 июля 2024, 13:20
Фото: 1MI
В Тюмени, по образу и подобию Москвы собираются ввести надземный транспорт. Им должны стать трамваи с линиями над основными магистралями. Также появились и слухи на фоне массового увольнения работников детских садов города.
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Прощание с педагогами

В Тюмени массово увольняются со своих рабочих мест учителя и воспитатели в детских садах. Жалуются на нехватку педагогов родители сразу двух детских садов — 125 и 146. По словам матерей, текучка кадров в детсадах жуткая. Меняется педагог раз в три-четыре месяца При этом причины такой волны увольнений среди педагогов родители детей объяснить не могут.

Из детских садов Тюмени массово увольняются воспитатели
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Надземный транспорт

В Тюмени решили проработать вопрос по созданию надземного метро. Об этом говорится в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2040 года.

По планам властей города, новый вид транспорта сможет связать центр с периферийными и отдаленными улицами города, а также сократить время проезда между ними на 2-3 минуты.

«По подобию Москвы»: в Тюмени хотят запустить новый вид общественного транспорта
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Купаться есть где

В Тюмени открыли еще несколько новых мест для купания. Выдало разрешение на отдых управление регионального Роспотребнадзора на 10 пляжах. Все места после отобранной на анализ воды оказались соответствующими санитарным нормам. Официально доступными для купания стали:

  • кватория озера Верхнее Кривое, располагающаяся на базе отдыха «Верхний Бор»;
  • пруд Лесной, находящийся на территории одноименной базы отдыха;
  • акватория озера Нижнее Кривое на территории санатория «Серебряный бор»;
  • акватория пруда не имеющего названия на 19 км Червишевского тракта на территории санатория «Сибирь»;
  • акватория озера Арсеньевское на территории «Ребячьей республики».
  • акватория озера Полушинское на территории «Олимпийской Ребячки»
  • озеро Андреевское, на территории лагеря «Витязь»;
  • озеро Боровое, на территории базы отдыха «Кулига Парк»;
  • акватория озера Сингуль, на территории «Станции юных туристов».
Разрешенных мест для купания в Тюменской области стало больше
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Неудачная драка

В Тюменской области набросился с кулаками на инспектора ДПС. Произошло это во время медосвидетельствования. Нападавший был пьян и еще до прохождения процедуры начал бить сотрудника. В суде он признался, что был слишком эмоционален из-за выпитого алкоголя.

Суд назначил нападавшему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

Пьяный водитель избил сотрудника ДПС в Тюменской области
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Выгодная сделка

Тюменские власти сдали в аренду участок Туры возле совмещенного моста. Он достался Тюменской областной службе экстренного реагирования. Участок, отданный спасателям насчитывает 400 квадратных метров, а стоит примерно 500 рублей за один квартал. Отдали местность спасателям в аренду на 20 лет.

Участок мелеющей Туры в Тюмени сдали в аренду спасателям
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