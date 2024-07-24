В Тюмени может появиться новый транспорт, а из детских садов увольняются воспитатели

В Тюмени массово увольняются со своих рабочих мест учителя и воспитатели в детских садах. Жалуются на нехватку педагогов родители сразу двух детских садов — 125 и 146. По словам матерей, текучка кадров в детсадах жуткая. Меняется педагог раз в три-четыре месяца При этом причины такой волны увольнений среди педагогов родители детей объяснить не могут.