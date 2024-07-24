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В парке Гагарина в Тюмени хотят обустроить подвесные дорожки

В парке Гагарина в Тюмени хотят обустроить подвесные дорожки

24 июля 2024, 09:15
Фото: 1MI
Территория парка является охраняемой. Ее благоустройство планируется проводить поэтапно.

В парке Гагарина в Тюмени появятся новые дорожки. Они будут разделены на два уровня — наземные и подвесные, сообщил губернатор Александр Моор.

«Парк — это охраняемая территория, именно поэтому мы прорабатывали проект его преобразования. Хотим сделать дорожку на втором уровне, будут дорожки и на земле. Будет много наполнения, парк большой. Посмотрим весь проект, обсудим, поговорим о необходимости разработки проектной документации на обновление парка, чтобы мы реализовывали его поэтапно», — сказал глава региона.
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Благоустройство планируется завершить к 2028 году, вместе со строительством межвузовского кампуса. Кроме того, предположил Моор, на примыкающей к парку береговой линии может появиться городской пляж.

Ранее «Наш город» писал, что парк Лагунова в Тюмени планируют открыть в ноябре. На благоустройство территории парка выделили более 266 миллионов рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Благоустройство#Парк#Парк Гагарина
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