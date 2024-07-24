В парке Гагарина в Тюмени хотят обустроить подвесные дорожки

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В парке Гагарина в Тюмени появятся новые дорожки. Они будут разделены на два уровня — наземные и подвесные, сообщил губернатор Александр Моор.
«Парк — это охраняемая территория, именно поэтому мы прорабатывали проект его преобразования. Хотим сделать дорожку на втором уровне, будут дорожки и на земле. Будет много наполнения, парк большой. Посмотрим весь проект, обсудим, поговорим о необходимости разработки проектной документации на обновление парка, чтобы мы реализовывали его поэтапно», — сказал глава региона.
Благоустройство планируется завершить к 2028 году, вместе со строительством межвузовского кампуса. Кроме того, предположил Моор, на примыкающей к парку береговой линии может появиться городской пляж.
Ранее «Наш город» писал, что парк Лагунова в Тюмени планируют открыть в ноябре. На благоустройство территории парка выделили более 266 миллионов рублей.