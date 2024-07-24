Ученые выяснили, что природный сахар может помочь от облысения

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Портал newkhakasiya.online сообщает, что международная группа ученых изучала способность соединения 2-дезокси-D-рибоза (2dDR) заживлять раны и случайно обнаружила, что оно может влиять на рост новых волос. Специалисты отметили, что вокруг поврежденных участков, обработанных дезоксисахаром, волосы растут быстрее. Эксперты предположили, что это может быть связано с воздействием соединения на волосяные фолликулы.
Для проверки данной теории ученые решили провести эксперимент на мышах. У грызунов воссоздали тестостероновое выпадение волос и разделили их на две контрольные группы. Первая получила гель 2dDR, а вторая — специальный препарат от выпадения волос. По результатам эксперимента, который продолжался двадцать дней, рост волос у обеих групп был одинаковым.
Результаты исследования позволяют взглянуть на эти природные соединения как на средство для лечения алопеции. В дальнейшем ученые планируют опробовать данный метод на людях.