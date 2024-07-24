Ученые выяснили, что природный сахар может помочь от облысения

Хорошую новость для мужчин, страдающих облысением, принесли ученые. Им удалось выяснить, что дезоксисахар, который присутствует в организме как людей, так и животных, можно использовать при лечении алопеции. Данное открытие может совершить революцию в борьбе с этим недугом.

Портал newkhakasiya.online сообщает, что международная группа ученых изучала способность соединения 2-дезокси-D-рибоза (2dDR) заживлять раны и случайно обнаружила, что оно может влиять на рост новых волос. Специалисты отметили, что вокруг поврежденных участков, обработанных дезоксисахаром, волосы растут быстрее. Эксперты предположили, что это может быть связано с воздействием соединения на волосяные фолликулы. Для проверки данной теории ученые решили провести эксперимент на мышах. У грызунов воссоздали тестостероновое выпадение волос и разделили их на две контрольные группы. Первая получила гель 2dDR, а вторая — специальный препарат от выпадения волос. По результатам эксперимента, который продолжался двадцать дней, рост волос у обеих групп был одинаковым. Результаты исследования позволяют взглянуть на эти природные соединения как на средство для лечения алопеции. В дальнейшем ученые планируют опробовать данный метод на людях.