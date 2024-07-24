Рекультивация свалки в Нижнем Новгороде вернула в оборот 18 га земель

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Как уточняется, ООО «СитиЛюкс» предложило инновационный для России способ рекультивации полигона, который дает возможность возвращать земли в оборот без ограничений в видах использования и без серьезных затрат. Местные власти согласились с таким вариантом, пишет newsnn.ru.
Благодаря технологии сепарации свалочных масс с обработкой и последующей обратной отсыпкой полученного грунта-рекультиванта удалось создать каркас. Поверх грунта-рекультиванта был завезен плодородный грунт и засеян растительный слой. Свалочные массы, которые могли нести опасность, были направлены на полигон. Работы на данном объекте проводились круглосуточно.
«До чистых грунтов мы докапывались местами на 5-6 метров ниже проектной отметки… Попадались и опасные находки: например, снаряды, мина, граната, приходилось вызывать саперов для их обезвреживания», — отметил руководитель компании «СитиЛюкс» Андрей Товт.
Примечательно, что почти 80% свалочных масс были возвращены на территорию, и сейчас они представляют собой безопасный грунт-рекультивант, который не наносит вреда человеку и экологии.
Ликвидация Шуваловской свалки вошла в перечень мероприятий национального проекта «Экология». На эти цели из федерального бюджета были направлены 940 млн рублей, а из регионального — еще 830 млн рублей. Подрядчик завершил работы досрочно.
В ходе Восьмого всероссийского съезда операторов ТКО министр экологии Нижегородской области участники отметили, что рекультивация Шуваловской свалки стала «отдельной гордостью» для региона. Более того, свалка уже исключена из реестра объектов накопленного вреда.
Технология сепарации и утилизации отсевов свалочных масс в грунт-рекультивант разработанная ООО «СитиЛюкс», сегодня успешно применяется и на других объектах.
Среди основных проблем при рекультивации специалисты «СитиЛюкс» отметили недочеты в проектной документаци и слабый уровень изыскательских работ. Однако сотрудники компании уже научились самостоятельно дорабатывать такие проектные решения. Так, при рекультивации свалки в Первомайске пришлось заново проводить изыскания. В итоге, объем свалки вырос на 5%, а масса — на 102%.
На корректировку проекта потребовалось около полугода, при этом время исполнения работ не изменилось. В связи со строительством трассы М-12 у компании возникли сложности с кадрами. Даже несмотря на то, что были приобретены новые автомобили, водителей на них найти не удавалось. Увеличение заработной платы, предоставление съемного жилья в Нижнем Новгороде, а также организация бесплатного питания не помогли. Единственным вариантом решения стала перевозка отходов на временное хранение на полигон в рабочем поселке Шатки. В завершении проведения работ все свалочные массы были доставлены на полигон. По результатам экспертизы отходы были отнесены к пятому классу опасности, что сделало решение безопасным для местного населения и законным для надзорных органов. Более того, в конечном итоге удалось уложиться в предусмотренные контрактом сроки, даже несмотря на увеличение объемов вывозимых отходов.
В ходе 8-го съезда региональных операторов ТКО эксперты и участники постарались донести до региональных властей необходимость более тщательной подготовки проектных решений при ликвидации объектов накопленного вреда и совершенствования нормативно-правовой базы. По их единодушному мнению, это значительно сократит сроки и затраты на их выполнение, а у местных жителей появится больше вариантов использования новых рекультивируемых территорий в дальнейшем.