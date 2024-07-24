Рекультивация свалки в Нижнем Новгороде вернула в оборот 18 га земель

На корректировку проекта потребовалось около полугода, при этом время исполнения работ не изменилось. В связи со строительством трассы М-12 у компании возникли сложности с кадрами. Даже несмотря на то, что были приобретены новые автомобили, водителей на них найти не удавалось. Увеличение заработной платы, предоставление съемного жилья в Нижнем Новгороде, а также организация бесплатного питания не помогли. Единственным вариантом решения стала перевозка отходов на временное хранение на полигон в рабочем поселке Шатки. В завершении проведения работ все свалочные массы были доставлены на полигон. По результатам экспертизы отходы были отнесены к пятому классу опасности, что сделало решение безопасным для местного населения и законным для надзорных органов. Более того, в конечном итоге удалось уложиться в предусмотренные контрактом сроки, даже несмотря на увеличение объемов вывозимых отходов.