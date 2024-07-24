Разрешенных мест для купания в Тюменской области стало больше

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
На сегодняшний день Управление Роспотребнадзора по Тюменской области выдало 10 санитарно-эпидемиологический заключений о соответствии санитарным правилам водоемов. Список пополнился озером Липовое (ТРОО Центр закаливания и плавания в холодной воде), сообщает издание URA.RU со ссылкой на ведомство.
Ранее мы уже публиковали список разрешенных водоемов в Тюменской области. В списке девять локаций:
Ранее «Наш город» писал о том, что в 2025 году в Тюмени на озере Круглое появится бесплатный городской пляж. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.