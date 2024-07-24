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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Разрешенных мест для купания в Тюменской области стало больше

Разрешенных мест для купания в Тюменской области стало больше

24 июля 2024, 12:10
Фото: 1MI
В Тюмени расширили список пляжей, которые официально разрешены для купания. Теперь тюменцы могут плавать и на озере Липовом.

На сегодняшний день Управление Роспотребнадзора по Тюменской области выдало 10 санитарно-эпидемиологический заключений о соответствии санитарным правилам водоемов. Список пополнился озером Липовое (ТРОО Центр закаливания и плавания в холодной воде), сообщает издание URA.RU со ссылкой на ведомство.

Ранее мы уже публиковали список разрешенных водоемов в Тюменской области. В списке девять локаций:

  • акватория озера Верхнее Кривое, располагающаяся на базе отдыха «Верхний Бор»;
  • пруд Лесной, находящийся на территории одноименной базы отдыха;
  • акватория озера Нижнее Кривое на территории санатория «Серебряный бор»;
  • акватория пруда не имеющего названия на 19 км Червишевского тракта на территории санатория «Сибирь»;
  • акватория озера Арсеньевское на территории «Ребячьей республики».
  • акватория озера Полушинское на территории «Олимпийской Ребячки»
  • озеро Андреевское, на территории лагеря «Витязь»;
  • озеро Боровое, на территории базы отдыха «Кулига Парк»;
  • акватория озера Сингуль, на территории «Станции юных туристов».
Бесплатный городской пляж появится в Тюмени в 2025 году
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Ранее «Наш город» писал о том, что в 2025 году в Тюмени на озере Круглое появится бесплатный городской пляж. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

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