На госуслугах появились региональные меры поддержки для тюменских участников СВО

Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения;

Предоставление путёвок «Мать и дитя» для детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно с сопровождением одного из родителей или иных представителей ребёнка;

Единовременная выплата в связи с гибелью или смертью участника специальной военной операции (СВО) в размере 3 000 000 рублей;

Предоставление бесплатных путёвок детям в возрасте от 6 до 17 лет включительно в детские лагеря и центры Тюменской области;

Ежемесячное пособие в размере 5 000 рублей проживающим в Тюменской области семьям погибших (умерших);

Единовременная выплата в связи с ранением, контузией, травмой или увечьем в размере 1 000 000 рублей;

Предоставление детских реабилитационных путёвок для детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно;

Единовременная выплата лицу, взявшему на себя обязанности по организации погребения;

Ежемесячная выплата в размере 5 000 рублей инвалидам вследствие военной травмы, полученной в результате боевых действий;

Обеспечение бесплатной оздоровительной путёвкой на 14 календарных дней пожилых членов семей погибших;

Социальное обслуживание в полустационарной форме;

Бесплатная оздоровительная путёвка на 14 календарных дней в центр оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» (с сопровождением или без сопровождения);

Предоставление гражданам старше 65 лет и инвалидам услуг по доставке мобильной бригадой в медицинские организации и организации социального обслуживания;