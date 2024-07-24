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Posted 24 июля, 12:30

Published 24 июля, 12:30

Modified 4 августа, 06:40

Updated 4 августа, 06:40

На госуслугах появились региональные меры поддержки для тюменских участников СВО

На госуслугах появились региональные меры поддержки для тюменских участников СВО

24 июля 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney.
Сервис региональных мер поддержки для мобилизованных тюменцев и их семей теперь синхронизирован с порталом госуслуг. О перечне льгот и как ими воспользоваться рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Через сервис «Поддержка мобилизованных граждан и членов их семей» на едином портале государственных и муниципальных услуг можно подать заявление на получение мер социальной поддержки. Недавно список пополнился 14 дополнительными мерами поддержки, среди которых:

  • Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения;

  • Предоставление путёвок «Мать и дитя» для детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно с сопровождением одного из родителей или иных представителей ребёнка;

  • Единовременная выплата в связи с гибелью или смертью участника специальной военной операции (СВО) в размере 3 000 000 рублей;

  • Предоставление бесплатных путёвок детям в возрасте от 6 до 17 лет включительно в детские лагеря и центры Тюменской области;

  • Ежемесячное пособие в размере 5 000 рублей проживающим в Тюменской области семьям погибших (умерших);

  • Единовременная выплата в связи с ранением, контузией, травмой или увечьем в размере 1 000 000 рублей;

  • Предоставление детских реабилитационных путёвок для детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно;

  • Единовременная выплата лицу, взявшему на себя обязанности по организации погребения;

  • Ежемесячная выплата в размере 5 000 рублей инвалидам вследствие военной травмы, полученной в результате боевых действий;

  • Обеспечение бесплатной оздоровительной путёвкой на 14 календарных дней пожилых членов семей погибших;

  • Социальное обслуживание в полустационарной форме;

  • Бесплатная оздоровительная путёвка на 14 календарных дней в центр оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» (с сопровождением или без сопровождения);

  • Предоставление гражданам старше 65 лет и инвалидам услуг по доставке мобильной бригадой в медицинские организации и организации социального обслуживания;

  • Единовременная выплата в связи с ранением, контузией, травмой, увечьем, полученными при участии в специальной военной операции.

Получить консультацию по мерам поддержки можно записавшись на консультацию в государственный фонд «Защитники Отечества» на портале госуслуг.

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