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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Тюменка рассказала об ужасах отдыха в Абхазии

Мухи в столовой и нет воды. Тюменка честно рассказала об ужасах отдыха в Абхазии

24 июля 2024, 11:21
Фото: 1MI

Тюменка рассказала об ужасах отдыха в Абхазии

Еще одна жительница Тюменской области высказала «Нашему городу» мнение о своем отдыхе в «Стране души» — Абхазии. Женщине пришлось столкнуться с антисанитарией и отсутствием хорошего сервиса.
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Туризм

Тюменка Надежда рассказала, что отель, в котором она отдыхала, находится в курортном городе Гагра. Рядом расположен рынок, повсюду полная антисанитария.

— Никаких там дворников нет и никогда не было, даже нет нормальной дороги на пляж, везде торчит арматура. Теперь о питании. У нас был полный пансион, но есть там невозможно, летают мухи и птицы. Кондиционеров нет, — пожаловалась «Нашему городу» Надежда.
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Туристка добавила, что в номере каждый день на два часа отключали воду. Это также испортило впечатление об отдыхе. Персонал отеля никак не повлиял на ситуацию и не хотел решать этот вопрос.

Однако в отпуске были и свои плюсы, подчеркивает женщина. Например, наличие бассейна на территории отеля, уборка в номерах, чистое море.

— В каждом номере балкон, сушилка, ежедневно выдавали гель, шампунь мыло. Шикарная природа. Особенно красиво на озере Рица и в Новом Афоне, — отметила тюменка.

По словам Надежды, стоимость некоторых товаров в Абхазии ниже, чем в России. К тому же, можно найти брендовые вещи по доступной цене.

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Ранее «Наш город» писал о том, что какие еще ужасы могут ждать тюменцев в Абхазии. Подробнее читайте в другом материале.

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