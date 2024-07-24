Мухи в столовой и нет воды. Тюменка честно рассказала об ужасах отдыха в Абхазии

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Тюменка Надежда рассказала, что отель, в котором она отдыхала, находится в курортном городе Гагра. Рядом расположен рынок, повсюду полная антисанитария.
— Никаких там дворников нет и никогда не было, даже нет нормальной дороги на пляж, везде торчит арматура. Теперь о питании. У нас был полный пансион, но есть там невозможно, летают мухи и птицы. Кондиционеров нет, — пожаловалась «Нашему городу» Надежда.
Туристка добавила, что в номере каждый день на два часа отключали воду. Это также испортило впечатление об отдыхе. Персонал отеля никак не повлиял на ситуацию и не хотел решать этот вопрос.
Однако в отпуске были и свои плюсы, подчеркивает женщина. Например, наличие бассейна на территории отеля, уборка в номерах, чистое море.
— В каждом номере балкон, сушилка, ежедневно выдавали гель, шампунь мыло. Шикарная природа. Особенно красиво на озере Рица и в Новом Афоне, — отметила тюменка.
По словам Надежды, стоимость некоторых товаров в Абхазии ниже, чем в России. К тому же, можно найти брендовые вещи по доступной цене.
Ранее «Наш город» писал о том, что какие еще ужасы могут ждать тюменцев в Абхазии. Подробнее читайте в другом материале.