Грозы и ливневые дожди: в Тюменской области объявили вновь штормовое предупреждение

В Тюмени 24 июля похолодает до +8

На юге Тюменской области в среду, 24 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы. Днем термометры покажут +18…+23, в ночные часы температура воздуха составит +8…+13. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.