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Posted 24 июля, 01:01

Published 24 июля, 01:01

Modified 24 июля, 01:01

Updated 24 июля, 01:01

В Тюмени 24 июля похолодает до +8

Грозы и ливневые дожди: в Тюменской области объявили вновь штормовое предупреждение

24 июля 2024, 01:01
Фото: 1MI.

В Тюмени 24 июля похолодает до +8

На юге Тюменской области в среду, 24 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы. Днем термометры покажут +18…+23, в ночные часы температура воздуха составит +8…+13. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.

В Тюмени 24 июля ожидается пасмурная погода без осадков. Утром температура воздуха составит +13…+19, днем потеплеет до +21, в ночные часы ожидается +11…+15. Ветер будет дуть со скоростью до 1,2-3,9 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:22, закат в 21:07, продолжительность дня 16 часов 45 минут.

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В Тобольске 24 июля синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром столбики термометров покажут +13….+18, днем поднимутся до +19, в темное время суток ожидается +12…+15. Скорость ветра составит 2-4,1 м/с.

УФ-индекс 4 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:04, закат в 21:03, продолжительность дня 16 часов 59 минут.

В Ишиме 24 июля синоптики обещают пасмурную погоду, дожди. В утренние часы и днем температура воздуха составит +13…+16, в вечерние ночные термометры покажут +11…+14. Ветер будет дуть со скоростью 2,2-4,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:12, закат в 20:45, продолжительность дня 16 часов 33 минуты.

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