Белые ночи, красивая природа, доступные цены — причины популярности отдыха в Карелии

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 19:45
Updated Сегодня, 19:45
Как сообщает newia.ru, есть семь основных причин, почему отдыхающие посещают Карелию и стремятся вернуться сюда вновь.
Летом солнце здесь практически не заходит, и ночи незаметно перетекают в рассвет. Волшебство белых ночей оценят любители ночных прогулок и тихой рыбалки.
Для климата Карелии не свойственны сильная жара и духота, а купание в прохладных водоемах помогает освежиться.
В лесах этого уголка России можно собрать множество ценных северных ягод — морошки, клюквы, голубики, черники. А с августа начинается грибной сезон.
В водоемах республики водится ценная и вкусная рыба — хариус, красная рыба, щука, кумжа. Рыбаки могут поймать ее самостоятельно, а гурманы — полакомиться ухой в любом местном ресторане.
Развитая сеть озер и рек в регионе как нельзя лучше подходит для катания на байдарках, сплавов по речным порогам, прогулок на лодках по Онежскому и Ладожскому озерам, сапбординга и вейксерфинга.
Любители дикой природы могут пожить в экодеревне, отправиться в поход по экологическим тропам, побывать в национальных парках и заповедниках.
Пока Карелия не входит в топ самых раскрученных направлений для отдыха, поэтому цены здесь весьма демократичные для отдыхающих.