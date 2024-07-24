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Posted Сегодня, 19:44

Published Сегодня, 19:44

Modified Сегодня, 19:45

Updated Сегодня, 19:45

Белые ночи, красивая природа, доступные цены — причины популярности отдыха в Карелии

Белые ночи, красивая природа, доступные цены — причины популярности отдыха в Карелии

24 июля 2024, 19:44
Фото: 1MI
Карелия стала одним из самых популярных направлений отдыха у россиян этим летом.

Как сообщает newia.ru, есть семь основных причин, почему отдыхающие посещают Карелию и стремятся вернуться сюда вновь.

Белые ночи

Летом солнце здесь практически не заходит, и ночи незаметно перетекают в рассвет. Волшебство белых ночей оценят любители ночных прогулок и тихой рыбалки.

Комфортный климат

Для климата Карелии не свойственны сильная жара и духота, а купание в прохладных водоемах помогает освежиться.

Витаминная бомба

В лесах этого уголка России можно собрать множество ценных северных ягод — морошки, клюквы, голубики, черники. А с августа начинается грибной сезон.

Лучшая уха в вашей жизни

В водоемах республики водится ценная и вкусная рыба — хариус, красная рыба, щука, кумжа. Рыбаки могут поймать ее самостоятельно, а гурманы — полакомиться ухой в любом местном ресторане.

Водные приключения

Развитая сеть озер и рек в регионе как нельзя лучше подходит для катания на байдарках, сплавов по речным порогам, прогулок на лодках по Онежскому и Ладожскому озерам, сапбординга и вейксерфинга.

Экотуризм

Любители дикой природы могут пожить в экодеревне, отправиться в поход по экологическим тропам, побывать в национальных парках и заповедниках.

Недорогие цены

Пока Карелия не входит в топ самых раскрученных направлений для отдыха, поэтому цены здесь весьма демократичные для отдыхающих.

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