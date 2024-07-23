Земельные участки на пяти тюменских трактах подорожают

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
По мнению специалиста по недвижимости и бизнес-партнера компании «Этажи» Елены Ситниковой, наибольшее подорожание ожидается на Червишевском тракте, вследствие удобной транспортной развязки, близости к базе «Жемчужина Сибири», а также нарезке земельных участков для молодых семей в селе Червишево.
«В районе деревни Червишево самая большая в Тюмени нарезка земельных участков для многодетных семей. Это значит, что муниципалитет самостоятельно проведет туда газ, электричество и дороги. И, соответственно, в дальнейшем цена на участки с проведенными коммуникациями очень вырастет. Кроме того, когда муниципалитет „нарезает“ такие участки, всегда дополнительно проектируется инфраструктура, школа и детский садик», — пояснила Елена Ситникова.
И добавила, что по прогнозам, цена земли на Червишевском тракте увеличиваться ежегодно на 1 миллион рублей. Сегодня средняя стоимость участка площадью 8 соток составляет 1,1-1,2 миллиона.
Что касается Московского тракта, то данное направление уже в течение нескольких лет является лидером по уровню спроса. Застройщики и девелоперы, зная эту тенденцию, активно расширяют его территорию, и сейчас клиенты разбирают объекты вплоть до села Мальцево в Свердловской области.
Земельные участки на Тобольском тракте чаще покупатели рассматривают в качестве участков для инвестиций.
«Причем сейчас в черте города можно приобрести землю по цене всего 75 тысяч рублей за сотку. Сейчас туда активно заходят застройщики многоэтажек — вплоть до села Ембаево. Недвижимость продолжит активно расти в цене», — пояснил РБК Тюмень руководитель дополнительного офиса «СОВА Недвижимость» Дмитрий Чащин.
Что касается Ирбитского тракта, то он является одним самых высоких мест в Тюмени. Уровень грунтовых вод там низкий, соответственно можно строить любые дома, в том числе с подвалами и так далее. Определенную роль играет и экология — здесь более низкий трафик по сравнению с другими трактами, отсутствуют заводы и промышленные предприятия.
Салаирский тракт, по мнению экспертов, начнет набирать популярность после того, как будет построена вторая объездная дорога. Уже сегодня туда активно заходят девелоперы. Имеется информация, что несколько крупных застройщиков, которые строят многоэтажные дома, переориентируются на загородное строительство и будут строить таунхаусы и частные дома на Салаирском тракте.
«Все это те факторы, которые будут показывать, что направление и цены на земельные участки там будут расти», — резюмировала Елена Ситникова.
Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюмени заберут земельные участки и дома в Заречной части города ради проведения реновации. В частности, у горожан изымут землю на улицах Бийской и Тарманской.