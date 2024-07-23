Земельные участки на пяти тюменских трактах подорожают

Что касается Ирбитского тракта, то он является одним самых высоких мест в Тюмени. Уровень грунтовых вод там низкий, соответственно можно строить любые дома, в том числе с подвалами и так далее. Определенную роль играет и экология — здесь более низкий трафик по сравнению с другими трактами, отсутствуют заводы и промышленные предприятия.