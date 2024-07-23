Возвращение лакомства. В Тюмень возвращается популярная американская шоколадка

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Речь идет о бренде «Nestle» и его шоколадке «Kit Kat». Она пропала с прилавков магазинов в 2021 году. Возобновить производство своей продукции концерн планирует на заводе в Перми. Появиться шоколадки должны будут в магазинах уже осенью.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени начали делать необычный вид шоколада. Он включает в себя весьма специфичные вкусы, например, маринованной рыбы и даже облитое шоколадом рыбье филе.