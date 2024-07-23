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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

В Тюмень возвращается популярная американская шоколадка

Возвращение лакомства. В Тюмень возвращается популярная американская шоколадка

23 июля 2024, 11:54
Фото: 1MI

В Тюмень возвращается популярная американская шоколадка

В Россию возвращается популярный западный бренд шоколада. Он был известен сразу несколькими шоколадными батончиками, которые пользовались популярностью по стране.

Речь идет о бренде «Nestle» и его шоколадке «Kit Kat». Она пропала с прилавков магазинов в 2021 году. Возобновить производство своей продукции концерн планирует на заводе в Перми. Появиться шоколадки должны будут в магазинах уже осенью.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени начали делать необычный вид шоколада. Он включает в себя весьма специфичные вкусы, например, маринованной рыбы и даже облитое шоколадом рыбье филе.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Шоколад
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