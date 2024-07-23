В 2024 году тюменские сельские больницы получили 17 новых автомобилей

Posted 23 июля, 14:20
Published 23 июля, 14:20
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Закупленная спецтехника распределена по семи медучреждениям региона. Один санитарный автомобиль поступил в Вагайский филиал облбольницы.
«Автомобиль необходим постоянно. Мы обязаны обеспечить передвижение тем, кто работает в первичном звене здравоохранения. Это фельдшеры, участковые терапевты, педиатры, медицинские сестры», — отметил главный врач филиала ОБ Павел Грибанов.
Расширение автопарка позволяет увеличить доступность и охватить большее количество пациентов отдаленных деревень и сел для осмотра, проведения диспансеризации, а также лечения, госпитализации или коррекции терапии. Поэтому обновление медицинского транспорта заложено в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения», цель которой повышение уровня здоровья тюменцев, качества и доступности медицинской помощи.
Также в рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.