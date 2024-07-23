В 2024 году тюменские сельские больницы получили 17 новых автомобилей

Расширение автопарка позволяет увеличить доступность и охватить большее количество пациентов отдаленных деревень и сел для осмотра, проведения диспансеризации, а также лечения, госпитализации или коррекции терапии. Поэтому обновление медицинского транспорта заложено в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения», цель которой повышение уровня здоровья тюменцев, качества и доступности медицинской помощи.