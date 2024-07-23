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Posted 23 июля, 14:20

Published 23 июля, 14:20

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

В 2024 году тюменские сельские больницы получили 17 новых автомобилей

В 2024 году тюменские сельские больницы получили 17 новых автомобилей

23 июля 2024, 14:20
Фото: 1MI
В Тюменской области ежегодно обновляется автопарк медучреждений, в том числе расположенных в районах. В 2024 для них приобретено уже 17 спецмашин, сообщает Информцентр регионального правительства.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

Закупленная спецтехника распределена по семи медучреждениям региона. Один санитарный автомобиль поступил в Вагайский филиал облбольницы.

«Автомобиль необходим постоянно. Мы обязаны обеспечить передвижение тем, кто работает в первичном звене здравоохранения. Это фельдшеры, участковые терапевты, педиатры, медицинские сестры», — отметил главный врач филиала ОБ Павел Грибанов.

Расширение автопарка позволяет увеличить доступность и охватить большее количество пациентов отдаленных деревень и сел для осмотра, проведения диспансеризации, а также лечения, госпитализации или коррекции терапии. Поэтому обновление медицинского транспорта заложено в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения», цель которой повышение уровня здоровья тюменцев, качества и доступности медицинской помощи.

Также в рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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