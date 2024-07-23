Уходит легенда. В Тюмени начали сносить один из самых старых заводов

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
О начале сноса здания сообщает телеграм-канал «ЧС Тюмень». По информации из соцсети, строители избавляются от несущих конструкций, а также разбирают стены буквально по кирпичику. Причина сноса — заброшенность предприятия. Завод начал процесс банкротства еще в 2023 году.
Напомним, что прославился этот завод из-за своей продукции во времена СССР, тогда он производил самые известные весы «Тюмень» голубого цвета. Тогда они были на прилавках всех магазинов страны даже после развала Союза.
Ранее сообщалось о том, что многие жители региона предпочитают работу курьером, чем смены на заводах.