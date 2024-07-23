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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

В Тюмени начали сносить один из самых старых заводов

Уходит легенда. В Тюмени начали сносить один из самых старых заводов

23 июля 2024, 10:40
Фото: 1MI

В Тюмени начали сносить один из самых старых заводов

В Тюмени начали сносить одно из самых старых предприятий города — Тюменский приборостроительный завод.

О начале сноса здания сообщает телеграм-канал «ЧС Тюмень». По информации из соцсети, строители избавляются от несущих конструкций, а также разбирают стены буквально по кирпичику. Причина сноса — заброшенность предприятия. Завод начал процесс банкротства еще в 2023 году.

Видео: ЧС Тюмень
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Напомним, что прославился этот завод из-за своей продукции во времена СССР, тогда он производил самые известные весы «Тюмень» голубого цвета. Тогда они были на прилавках всех магазинов страны даже после развала Союза.

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