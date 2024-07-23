Ученые: Общение шимпанзе похоже на человеческое

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Как передает newkhakasiya.online, исследователи изучили 8,5 тысяч жестов у 252 шимпанзе из различных регионов их обитания. Ученые обнаружили, что жесты приматов из разных мест обитания имеют значительное сходство, в том числе по скорости.
Аналогичное наблюдение сделано и у людей: несмотря на различия в языках, культурах и регионов проживания, взаимодействие между людьми происходит по похожему сценарию.
Авторы исследования предполагают, что коммуникация как у людей, так и у шимпанзе основана на общих механизмах, которые, возможно, возникли у наших общих предков.
Из этого следует, что шимпанзе и люди, вероятно, самостоятельно разработали схожие стратегии для улучшения координации. Таким образом, человеческое общение, вероятно, не так уникально, как принято думать.