Тюменцам рассказали, как записаться на прием к врачу

Такой порядок записи важен потому, что именно терапевт определит показания и обоснованность консультации узкого специалиста, назначит необходимое обследование и выпишет направление. С готовым пакетом документов вы посетите нужного профильного врача, тем самым, сэкономите свое время. После врач установит диагноз и выберет дальнейшую тактику лечения.