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Posted 23 июля, 14:23

Published 23 июля, 14:23

Modified Сегодня, 01:59

Updated Сегодня, 01:59

Тюменцам рассказали, как записаться на прием к врачу

Тюменцам рассказали, как записаться на прием к врачу

23 июля 2024, 14:23
Фото: 1MI
Жители Тюменской области часто интересуются, как записаться на прием к профильному врачу без направления от участкового. Департамент здравоохранения региона напоминает, что терапевт в этом алгоритме играет важную роль.

Запись к узким врачам, в том числе на медицинское обследование или процедуру, возможна по направлению от участкового терапевта.

Такой порядок записи важен потому, что именно терапевт определит показания и обоснованность консультации узкого специалиста, назначит необходимое обследование и выпишет направление. С готовым пакетом документов вы посетите нужного профильного врача, тем самым, сэкономите свое время. После врач установит диагноз и выберет дальнейшую тактику лечения.

Записаться самостоятельно на первичный или повторный плановый прием к терапевту можно через портал Госуслуг и мобильное приложение «Телемед-72».

При записи проверьте данные полиса ОМС, выберете поликлинику, врача, дату и время посещения. Оформленная запись будет храниться в вашем личном кабинете и на главной странице мобильного приложения.

С начала года услугой «Запись на прием к врачу» через Госуслуги тюменцы воспользовались более 155 000 раз, а через мобильное приложение «Телемед-72» более 469 000 раз.

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