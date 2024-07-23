Тюменцам рассказали, как записаться на прием к врачу

Posted 23 июля, 14:23
Published 23 июля, 14:23
Modified Сегодня, 01:59
Updated Сегодня, 01:59
Запись к узким врачам, в том числе на медицинское обследование или процедуру, возможна по направлению от участкового терапевта.
Такой порядок записи важен потому, что именно терапевт определит показания и обоснованность консультации узкого специалиста, назначит необходимое обследование и выпишет направление. С готовым пакетом документов вы посетите нужного профильного врача, тем самым, сэкономите свое время. После врач установит диагноз и выберет дальнейшую тактику лечения.
Записаться самостоятельно на первичный или повторный плановый прием к терапевту можно через портал Госуслуг и мобильное приложение «Телемед-72».
При записи проверьте данные полиса ОМС, выберете поликлинику, врача, дату и время посещения. Оформленная запись будет храниться в вашем личном кабинете и на главной странице мобильного приложения.
С начала года услугой «Запись на прием к врачу» через Госуслуги тюменцы воспользовались более 155 000 раз, а через мобильное приложение «Телемед-72» более 469 000 раз.