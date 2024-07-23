Тюменские мамы в декрете могут бесплатно обучиться новой профессии

Многие современные мамы стараются использовать отпуск по уходу за ребенком с пользой для себя. Сейчас для этого созданы все условия. К примеру, в Тюменской области мамам в декрете помогают развить свой бизнес или получить новую профессию, сообщает региональный дептруда.

Многие мамы, находясь в отпуске по уходу за ребенком, сталкиваются с вопросом: как не потерять профессиональные навыки и не отстать от стремительно развивающегося рынка труда? В Тюменской области для таких женщин есть отличная возможность — социальный сертификат на обучение! Этой уникальной возможностью воспользовались двадцать четыре жительницы региона. Они уже начали осваивать образовательные программы, которые выбрали сами. Вот лишь некоторые примеры: Полный курс кройки и шитья: платье, юбка, блуза и брюки;

Мастер деловых коммуникаций: маркетинг, реклама, связи с общественностью;

Мастер ногтевого сервиса;

Парикмахер;

Управление персоналом и кадровое делопроизводство;

Психологическое консультирование;

Изменения в учете для бухгалтера организации бюджетной сферы. Сертификат дает право на бесплатное обучение в учебном центре, который включен в реестр исполнителей услуг. Чтобы получить сертификат, нужно: 1. Зайти на портал «Работа в России» . 2. Направить заявление на получение услуги по поиску подходящей работы без выплаты пособия. 3. После успешной регистрации отправить скан-копию распечатанного и подписанного заявления на обучение в департамент труда и занятости населения Тюменской области. Форма заявления размещена на Интерактивном портале департамента. 4. Вся необходимая информация о сертификате доступна на Интерактивном портале департамента в разделе Деятельность / Социальный заказ . Отметим, что обучение с выдачей сертификата реализуется в рамках Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». В текущем году получить ценные знания и навыки смогут 50 женщин. Получить консультацию можно по телефону +7 (3452) 42-61-16.