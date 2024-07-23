Тюменские мамы в декрете могут бесплатно обучиться новой профессии

Posted 23 июля, 12:12
Published 23 июля, 12:12
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Многие мамы, находясь в отпуске по уходу за ребенком, сталкиваются с вопросом: как не потерять профессиональные навыки и не отстать от стремительно развивающегося рынка труда? В Тюменской области для таких женщин есть отличная возможность — социальный сертификат на обучение!
Этой уникальной возможностью воспользовались двадцать четыре жительницы региона. Они уже начали осваивать образовательные программы, которые выбрали сами. Вот лишь некоторые примеры:
Полный курс кройки и шитья: платье, юбка, блуза и брюки;
Мастер деловых коммуникаций: маркетинг, реклама, связи с общественностью;
Мастер ногтевого сервиса;
Парикмахер;
Управление персоналом и кадровое делопроизводство;
Психологическое консультирование;
Изменения в учете для бухгалтера организации бюджетной сферы.
Сертификат дает право на бесплатное обучение в учебном центре, который включен в реестр исполнителей услуг.
Чтобы получить сертификат, нужно:
1. Зайти на портал «Работа в России» .
2. Направить заявление на получение услуги по поиску подходящей работы без выплаты пособия.
3. После успешной регистрации отправить скан-копию распечатанного и подписанного заявления на обучение в департамент труда и занятости населения Тюменской области. Форма заявления размещена на Интерактивном портале департамента.
4. Вся необходимая информация о сертификате доступна на Интерактивном портале департамента в разделе Деятельность / Социальный заказ .
Отметим, что обучение с выдачей сертификата реализуется в рамках Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». В текущем году получить ценные знания и навыки смогут 50 женщин. Получить консультацию можно по телефону +7 (3452) 42-61-16.