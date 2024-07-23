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Posted 23 июля, 12:12

Published 23 июля, 12:12

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Тюменские мамы в декрете могут бесплатно обучиться новой профессии

Тюменские мамы в декрете могут бесплатно обучиться новой профессии

23 июля 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney
Многие современные мамы стараются использовать отпуск по уходу за ребенком с пользой для себя. Сейчас для этого созданы все условия. К примеру, в Тюменской области мамам в декрете помогают развить свой бизнес или получить новую профессию, сообщает региональный дептруда.

Многие мамы, находясь в отпуске по уходу за ребенком, сталкиваются с вопросом: как не потерять профессиональные навыки и не отстать от стремительно развивающегося рынка труда? В Тюменской области для таких женщин есть отличная возможность — социальный сертификат на обучение!

Этой уникальной возможностью воспользовались двадцать четыре жительницы региона. Они уже начали осваивать образовательные программы, которые выбрали сами. Вот лишь некоторые примеры:

  • Полный курс кройки и шитья: платье, юбка, блуза и брюки;

  • Мастер деловых коммуникаций: маркетинг, реклама, связи с общественностью;

  • Мастер ногтевого сервиса;

  • Парикмахер;

  • Управление персоналом и кадровое делопроизводство;

  • Психологическое консультирование;

  • Изменения в учете для бухгалтера организации бюджетной сферы.

Сертификат дает право на бесплатное обучение в учебном центре, который включен в реестр исполнителей услуг.

Чтобы получить сертификат, нужно:

1. Зайти на портал «Работа в России» .

2. Направить заявление на получение услуги по поиску подходящей работы без выплаты пособия.

3. После успешной регистрации отправить скан-копию распечатанного и подписанного заявления на обучение в департамент труда и занятости населения Тюменской области. Форма заявления размещена на Интерактивном портале департамента.

4. Вся необходимая информация о сертификате доступна на Интерактивном портале департамента в разделе Деятельность / Социальный заказ .

Отметим, что обучение с выдачей сертификата реализуется в рамках Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». В текущем году получить ценные знания и навыки смогут 50 женщин. Получить консультацию можно по телефону +7 (3452) 42-61-16.

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