Тепловые сети Исетского района готовят к новому отопительному сезону

В общей сложности за прошедший отопительный период на теплотрассах поселка произошло 67 аварийных ситуаций. Из-за износа трубопровода время их устранения доходило до максимально возможных сроков. Существующие сети были проложены в 1987 году и по большей части не имели теплоизоляции. Сложившиеся обстоятельства приводили не только к большим потерям тепловой энергии при транспортировке, но и к нарушению тепловых режимов у потребителей.