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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Тепловые сети Исетского района готовят к новому отопительному сезону

Тепловые сети Исетского района готовят к новому отопительному сезону

23 июля 2024, 12:05
Фото: СУЭНКО
ООО «ТКС» (дочернее предприятие СУЭНКО) продолжает реализацию намеченных инвестиционных мероприятий в рамках концессионного соглашения по реконструкции объектов теплоснабжения Исетского района Тюменской области. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы в поселке Кировский.

В общей сложности за прошедший отопительный период на теплотрассах поселка произошло 67 аварийных ситуаций. Из-за износа трубопровода время их устранения доходило до максимально возможных сроков. Существующие сети были проложены в 1987 году и по большей части не имели теплоизоляции. Сложившиеся обстоятельства приводили не только к большим потерям тепловой энергии при транспортировке, но и к нарушению тепловых режимов у потребителей.

В планах произвести замену почти 3 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении. При реконструкции будут задействованы трубопроводы из современных высокотехнологичных материалов, оборудованные системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Она позволит непрерывно контролировать состояние теплоизоляционного слоя трубопроводов в течение всего срока их службы и оперативно находить места повреждений. Применение СОДК способствует также безопасной эксплуатации трубопроводных систем, значительно снижает затраты и время на ремонтные работы и обеспечивает нормативный срок службы трубопроводов. Реконструкция изношенных трубопроводов ведется с заменой запорной арматуры и монтажом тепловых камер и колодцев.

Проведенные мероприятия послужат гарантией бесперебойной подачи тепловой энергии не только многоквартирным жилым домам, но и общественным зданиям, в числе которых детский сад, школа, детский дом «Сияние севера» и фельдшерский акушерский пункт. Специалисты уже отчитались о выполнении 50% работ. Оставшуюся часть планируется завершить до 15 сентября текущего года. Благоустройство территорий после ремонтов будет восстановлено в кратчайшие сроки.

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